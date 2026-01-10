Blade, nuovi rumors: debutterà in Midnight Sons

Sono passati sette anni da quando i Marvel Studios hanno annunciato che Mahershala Ali avrebbe interpretato il cacciatore di vampiri protagonista di un nuovo film di Blade nell’MCU e, dopo numerosi ritardi e battute d’arresto, sembra che lo studio abbia rinunciato a portare il reboot sullo schermo.

Abbiamo ricevuto la deludente notizia che il progetto era stato rimosso dal catalogo Marvel nel 2024, ma è seguita una notizia secondo cui il film era solo in attesa a tempo indeterminato, e siamo stati portati a credere che Blade fosse stato semplicemente rimandato (di nuovo) e che alla fine sarebbe andato avanti.

Tuttavia, durante l’episodio di The Hot Mic di questa settimana, Jeff Sneider ha affermato di aver sentito dire che il reboot di Blade è ormai “morto”, ma il piano è che Ali faccia il suo debutto nell’MCU come personaggio nel film Midnight Sons.

Ad Ali è stato chiesto dello stato del film durante un’intervista sul red carpet della première di Jurassic World – La Rinascita dello scorso anno, e sebbene abbia chiarito di essere ancora più che disposto a vestire i panni del Daywalker, la palla è ormai nel campo dello studio. “Chiama la Marvel”, ha detto l’attore a Variety. “Sono pronto. Fagli sapere che sono pronto.”

Ali ha aggiunto qualcosa in più a THR: “Mi piacerebbe molto vedere Blade; vedremo, non so a che punto sia la Marvel in questo momento. Sto solo cercando la prossima grande parte, davvero.”

L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, l’ultima bozza di Eric Pearson – il sesto sceneggiatore ad essere stato assegnato al progetto dopo Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto – aveva “finalmente soddisfatto tutti i soggetti coinvolti”, ma chiaramente non era così.

A quanto pare, il vero motivo per cui Blade è stato nuovamente rinviato è che la Marvel sta dando priorità alle storie del Multiverso in vista di Avengers: Doomsday e Secret Wars. Quindi, potrebbe non essere una questione di difficoltà da parte dello studio nel “far bene” Blade, ma semplicemente di un cattivo tempismo per il debutto del Daywalker di Ali nel MCU.

Ci sono state anche voci secondo cui la risposta positiva all’apparizione di Wesley Snipes in Deadpool e Wolverine potrebbe aver spinto lo studio a cambiare rotta e a decidere di trasformare il reboot in una storia del Multiverso che potrebbe includere entrambe le interpretazioni del Daywalker.

Qualunque sia il caso, Feige ha assicurato ai fan che la Marvel è “impegnata” a vedere Blade concretizzarsi poco dopo l’ultimo rinvio.

“Siamo impegnati con Blade. Amiamo il personaggio. Amiamo l’interpretazione che ne ha dato Mahershala. E state tranquilli: ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, o stiamo ancora cercando di capire come inserirlo nei nostri programmi, lo facciamo sapere al pubblico. Siete tutti aggiornati su cosa sta succedendo. Ma posso dirvi che il personaggio arriverà davvero nell’MCU.”

Sembra che Feige manterrà la sua promessa di portare almeno Blade di Ali nell’MCU, e c’è sempre la possibilità che il personaggio ottenga un suo film da solista dopo Midnight Sons.