Prime Video, svelato il budget miliardario di Amazon per i contenuti 2025

Un nuovo report finanziario ha rivelato cifre sorprendenti sugli investimenti di Amazon per i contenuti di Prime Video nel 2025, offrendo un confronto diretto con i principali competitor dello streaming, a partire da Netflix. I numeri confermano una strategia sempre più aggressiva e di lungo periodo.

Oltre 22 miliardi di dollari: cosa includono gli investimenti Amazon

Secondo quanto emerso dal filing annuale della società, Amazon ha speso nel 2025 ben 22,4 miliardi di dollari per contenuti video e musicali, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Il budget comprende:

produzioni originali

costi di licensing

contenuti acquistati, noleggiati e in abbonamento digitale

Il 2025 è stato un anno particolarmente rilevante per Prime Video, con titoli di peso come Fallout (stagione 2), Invincible (stagione 3), Another Simple Favor, The Mighty Nein e Reacher (stagione 3).

Nel documento, Amazon specifica anche il metodo contabile utilizzato per i contenuti, chiarendo che i diritti vengono registrati come asset e ammortizzati nel tempo in base ai pattern di visione stimati.

Un capitolo fondamentale della spesa riguarda inoltre i diritti NFL per il Thursday Night Football, valutati intorno a 1 miliardo di dollari l’anno, segno di quanto lo sport live resti centrale nella strategia Prime Video.

Confronto con Netflix e il futuro dello streaming

Un’analisi di Ampere Analysis indica che nel 2025 Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Paramount+ e Apple TV+ spenderanno complessivamente oltre 101 miliardi di dollari a livello globale, con un incremento medio del 6%.

Netflix, in particolare, ha fatto sapere che Stranger Things stagione 5 ha raggiunto un budget vicino ai 400 milioni di dollari, mentre una parte crescente degli investimenti sarà destinata a contenuti live.

Guardando avanti, Andy Jassy, CEO di Amazon, ha annunciato che il 2026 segnerà una svolta ancora più radicale, con investimenti complessivi (trainati anche dall’AI) destinati a crescere fino a 200 miliardi di dollari.

Per Prime Video, il 2026 si preannuncia altrettanto ambizioso: in arrivo nuovi contenuti come The Night Manager stagione 2, Cross stagione 2, The Wrecking Crew con Jason Momoa, Young Sherlock, Invincible stagione 4 e la stagione finale di The Boys.

Numeri che confermano come Amazon stia giocando una partita sempre più centrale nella guerra globale dello streaming.