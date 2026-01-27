Dirty Dancing sequel: Jennifer Grey torna nel ruolo di Baby!

L’attesissimo sequel di Dirty Dancing, con Jennifer Grey che torna nei panni di Frances “Baby” Houseman, arriverà presto nelle sale cinematografiche. La Lionsgate ha incaricato i produttori di “Hunger Games” e “Crazy Rich Asians” Nina Jacobson e Brad Simpson di supervisionare il film, con lo studio che prevede di iniziare la produzione entro la fine dell’anno. La sceneggiatura sarà scritta da Kim Rosenstock (“Dying for Sex”), candidata agli Emmy e ai Golden Globe e vincitrice del Premio Humanitas 2025.

“Dirty Dancing rimane amato oggi come lo era al momento della sua uscita, e sapevamo che un gruppo di persone molto speciale avrebbe dovuto unirsi per far sì che i fan accogliessero con entusiasmo il ritorno di Kellerman. Siamo più che entusiasti di annunciare di aver messo insieme il team perfetto per portare avanti questo film in collaborazione con Jennifer Grey”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, in merito ai nuovi sviluppi.

“Non ci sono produttori migliori per questo film dei nostri partner e amici di lunga data Nina e Brad di ‘Hunger Games’, e non potremmo essere più entusiasti di avere Kim a bordo per scrivere”, ha continuato Fogelson. “Con questa super squadra ora al suo posto, stiamo andando avanti a pieno ritmo affinché sia ​​i fan di vecchia data che il nuovo pubblico possano scoprire la magia, la musica e l’emozione di ‘Dirty Dancing’ in un nuovo film cinematografico pensato per il grande schermo”.

Il nuovo film di “Dirty Dancing” è stato annunciato nel 2020 con Grey come protagonista e produttore esecutivo, ma lo studio ha posticipato l’uscita prevista per il 2024 a causa degli scioperi di Hollywood. Jonathan Levine avrebbe dovuto originariamente dirigere il progetto, ma rimarrà come produttore esecutivo.

“Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come nel cuore di tantissimi fan nel corso degli anni”, ha detto Grey riguardo alla sua decisione di tornare. “Mi sono chiesto a lungo dove avremmo potuto trovare Baby anni dopo e come sarebbe stata la sua vita, ma ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone che ritenevo potessero essere incaricate di costruire sull’eredità del film originale… e sono entusiasta di dire che sembra che l’attesa sarà presto finita!”