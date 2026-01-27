Diane Lane entra nel cast de L’Esorcista di Mike Flanagan

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans) ha concluso un accordo per recitare al fianco di Scarlett Johansson e Jacobi Jupe nel prossimo capitolo dell’iconica saga horror L’Esorcista, del regista Mike Flanagan.

Non si sa ancora nulla sul ruolo che Diane Lane interpreterà e i dettagli della trama sono tenuti segreti. Ciò che si sa è che il film racconterà una storia completamente nuova ambientata nell’universo de L’Esorcista e non sarà un sequel di L’esorcista – Il credente, in uscita nel 2023.

Mike Flanagan dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso e la produzione si svolgerà a New York. È anche produttore tramite la sua casa di produzione Red Room Pictures, insieme a David Robinson per Morgan Creek Entertainment e Jason Blum per Blumhouse-Atomic Monster. Tra i produttori esecutivi figurano Alexandra Magistro per Red Room Pictures e Ryan Turek per Blumhouse-Atomic Monster. Universal distribuirà il prossimo film de L’Esorcista nelle sale venerdì 12 marzo 2027.

Candidata all’Oscar e candidata a diversi Emmy e Golden Globe, Diane Lane è stata recentemente vista come protagonista del thriller acclamato dalla critica Anniversary di Jan Komasa, al fianco di Phoebe Dynevor e Kyle Chandler. In precedenza, ha recitato in Feud: Capote vs. The Swans di Ryan Murphy, con Naomi Watts, Demi Moore e Tom Hollander, per il quale ha ricevuto una nomination agli Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie. Ha recitato di recente al fianco di Jeff Daniels nella miniserie Netflix prodotta da David E. Kelley A Man in Full, così come in Inside Out 2 della Disney, ed è rappresentata da CAA, Range Media Partners e Weintraub Tobin Chediak.