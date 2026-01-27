Le novità di Prime Video a febbraio 2026: film originali, ritorni attesissimi e grandi classici

HomeCinema News2026

Alex Cross - Stagione 2

Febbraio 2026 si apre su Prime Video con un catalogo particolarmente ricco, capace di abbracciare generi e pubblici diversi: dal romance young adult all’action adrenalinico, passando per thriller seriali, docuserie e il ritorno di grandi film cult. Ecco una guida completa alle uscite del mese, con date e contenuti da segnare in agenda.

Film e serie Prime Original in arrivo

13 febbraio – Love Me Love Me, Film Prime Original

Dopo la morte del fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. In una scuola internazionale d’élite incontra Will, lo studente modello, ma il suo equilibrio viene sconvolto dall’incontro con James, carismatico e tormentato, coinvolto in combattimenti clandestini di MMA. Tra rivalità e attrazione, June dovrà scegliere tra sicurezza e passione. Diretto da Roger Kumble, il film è tratto dal romanzo fenomeno di Stefania S., nato su Wattpad e diventato un caso editoriale. Cast internazionale guidato da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci.

11 febbraio – Alex Cross – Stagione 2, Serie Prime Original

Il thriller con Aldis Hodge torna dopo il successo globale della prima stagione (oltre 40 milioni di spettatori). La nuova stagione alza la posta in gioco con un caso che coinvolge un potente magnate minacciato di morte e una scia di indizi sempre più inquietanti.
8 episodi:

  • 11/02: episodi 1–3

  • episodi settimanali fino al finale del 18 marzo

4 febbraio – Fallout – Finale di stagione, Serie Prime Original

Arriva l’ultimo episodio della seconda stagione dell’adattamento tratto dalla celebre saga videoludica. Un mondo post-apocalittico bizzarro, violento e sorprendentemente umano giunge a un punto di svolta decisivo.

25 febbraio – The Bluff, Film Prime Original

Priyanka Chopra Jonas è la protagonista di un’action epico ambientato tra le isole Cayman. Ex pirata dal passato violento, Ercell “Bloody Mary” Bodden è costretta a tornare a combattere quando il suo ex capitano (interpretato da Karl Urban) riemerge per vendicarsi. Prodotto da Anthony e Joe Russo, The Bluff è una storia di sopravvivenza, famiglia e redenzione.

Altri Original e contenuti esclusivi

  • 4 febbraio – Relationship Goals (Film Prime Original)

  • 6 febbraio – Finding Harmony: A King’s Vision (Documentario Prime Original)

  • 6 febbraio – Sweetpea (Serie Prime Exclusive, 6 episodi binge)

  • 12 febbraio – Soul Power (Docuserie Prime Original, 4 episodi binge)

  • 18 febbraio – 56 Giorni (Serie Prime Original, 8 episodi binge)

  • 21 febbraio – In the Lost Lands (Film Prime Exclusive)

  • 27 febbraio – Man on the Run (Documentario Prime Original)

Nuovi film in catalogo

Prime e seconde visioni

  • Ehi, tu! – 8 febbraio

  • CIA – Un uomo nel mirino – 16 febbraio

Altri film in arrivo

Da Licorice Pizza a Blade Runner 2049, passando per Kill Bill Vol. 1 & 2, Gangs of New York, Chiamami col tuo nome e Malcolm X, febbraio porta su Prime Video una selezione che unisce cinema d’autore, cult moderni e grandi successi commerciali.

Nuove serie in arrivo

  • Timeless S1–2 – 1 febbraio

  • La tata S2 – 1 febbraio

  • The Blacklist S6 – 7 febbraio

  • Kuroko No Basket S2 – 10 febbraio

  • Monk S1–8 – 15 febbraio

In scadenza a fine mese

Film

  • Familia – 8 febbraio

  • Late Night with the Devil: In onda con il diavolo – 27 febbraio

  • Un mondo a parte – 28 febbraio

Serie

    • Soulmates – 7 febbraio

Febbraio 2026 conferma Prime Video come una delle piattaforme più dinamiche del panorama streaming: produzioni originali ambiziose, ritorni seriali di peso e un catalogo film che strizza l’occhio sia ai cinefili che al grande pubblico. Un mese da esplorare, tra novità e (ri)scoperte.

ALTRE STORIE

