Brie Larson condivide i suoi consigli per interpretare un supereroe

Tra tutti gli attori che hanno vestito i panni del Marvel Cinematic Universe nel corso degli anni, la star di Captain Marvel e The Marvels, Brie Larson, è probabilmente quella che ha affrontato il maggior numero di critiche. Mentre parlava con THR per una tavola rotonda con altre attrici, alla Larson è stato chiesto proprio dei “commenti al vetriolo che hai ricevuto dal mondo dei supereroi dominato dagli uomini per aver interpretato Captain Marvel”.

“Non so se sia specifico della Marvel”, ha risposto l’attrice. “Conosco solo la mia esperienza, e la mia esperienza a volte viene sottovalutata”. La Larson ha poi rivelato che, proprio per via di questa sua esperienza, è sempre la prima persona a contattare chi è stato scritturato come supereroe per offrire consigli su come muoversi in questo territorio. “Sono la prima persona a mandare un’e-mail a tutti perché è molto specifico e molto strano“, ha detto Brie Larson. “La gente dice: ‘Non so come fare’. Sì, nessuno lo sa. Perché dovresti?”



“Io dico: “Allenati, perché vorrai essere il più preparato possibile nel tuo corpo, perché il lavoro diventa sempre più difficile”. E “capisci bene come andare in bagno con la tuta”. Per il primo Captain Marvel ci sono voluti 45 minuti per farmi entrare e uscire dal costume”. “Penso che sia una cosa strana, soprattutto quando sei un nuovo arrivato e ti viene affidato il compito di essere il più potente bla, bla, bla di bla, bla, e ti senti spaventato. È così difficile essere quello figo e sicuro di sé quando ti chiedi: “So cosa dovrei fare?”, ha concluso l’attrice.

The Marvels, il sequel con protagonista il premio Oscar Brie Larson, è sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’acclamata serie WandaVision. Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non sono tornati dietro la macchina da presa: il sequel, infatti, è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Nel cast ci sono anche Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision). L’attrice Zawe Ashton, invece, interpreta il villain principale. Il film è uscito in sala dall’ 8 novembre 2023.

