Pressure, il conto alla rovescia verso il D-Day nel trailer del film con Brendan Fraser

Di Redazione

-

Brendan Frazer in Pressure

Il countdown verso il D-Day prende forma nel primo trailer ufficiale di Pressure, nuovo film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con protagonista Brendan Fraser.

Dopo il rilancio della sua carriera grazie a The Whale, che gli è valso l’Oscar come Miglior Attore, Fraser ha continuato a scegliere ruoli ambiziosi, passando da Killers of the Flower Moon a nuovi progetti di grande respiro. Con Pressure interpreta il generale Dwight D. Eisenhower nelle 72 ore decisive che precedettero lo sbarco in Normandia.

Brendan Fraser è Eisenhower nel thriller storico che racconta le ore prima del D-Day

Il film, distribuito da Focus Features, sposta l’attenzione dal campo di battaglia alle stanze del potere. La storia segue Eisenhower mentre deve prendere una decisione cruciale: procedere con la più grande invasione anfibia della storia o rimandare a causa delle condizioni meteo avverse, rischiando però di compromettere l’intera operazione.

Alla regia troviamo Anthony Maras, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a David Haig, adattando la pièce teatrale del 2014 firmata dallo stesso Haig. Accanto a Fraser, il cast comprende Andrew Scott nel ruolo del meteorologo della Royal Air Force James Stagg, chiamato a fornire le previsioni che avrebbero determinato il destino dell’Operazione Overlord.

Completano il cast Kerry Condon, Chris Messina e Damian Lewis, insieme ad altri interpreti che danno volto ai vertici militari e politici coinvolti nella decisione.

A differenza di film come Salvate il soldato Ryan, che hanno mostrato l’orrore dello sbarco sulle spiagge, Pressure sembra adottare un approccio più intimista e teso, quasi da thriller politico. Il trailer suggerisce un racconto costruito su dialoghi serrati e silenzi carichi di tensione, con Fraser al centro di una prova che punta a restituire l’umanità e il peso morale di un leader davanti a una scelta impossibile.

Il risultato appare meno orientato all’azione spettacolare e più concentrato sulle dinamiche decisionali che hanno segnato uno dei momenti più cruciali della storia contemporanea. Se le premesse verranno confermate, Pressure potrebbe offrire una prospettiva inedita su un evento già ampiamente raccontato dal cinema.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
