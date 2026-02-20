HomeCinema News2026

Doug Jones tornerebbe nei panni di Silver Surfer nell’MCU, ma a una condizione

Di Gianmaria Cataldo

I Fantastici 4 e Silver Surfer cast

Nel film I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007, la star Doug Jones ha dato vita a una delle più grandi creazioni di Stan Lee e Jack Kirby interpretando Norrin Radd, alias Silver Surfer, protagonista del sequel. L’attore, noto per le sue interpretazioni trasformative, ha interpretato l’Araldo di Galactus sul set, ma alla fine ha dovuto condividere il ruolo con Laurence Fishburne, star di Matrix, il quale ha doppiato il personaggio.

Nel corso di una recente intervista con Comicbookmovie, Jones ha parlato anche della possibilità di riprendere il ruolo di Silver Surfer, stabilendo però una condizione. “Beh, mi piacerebbe doppiare me stesso. Sì”, ha detto l’attore riguardo a un possibile ritorno al ruolo. “In realtà, sul set usavo la mia voce con tutti i miei colleghi attori, ma sono poi stato doppiato in post-produzione. Adoro Laurence Fishburne. È un attore brillante. Ma mi piacerebbe, se mi offrissero di nuovo il ruolo, mi piacerebbe interpretare l’intero personaggio”.

Ma ho la sensazione che alla mia età e con la pletora di attori più giovani tra cui possono scegliere, probabilmente opteranno per qualcuno un po’ più giovane”, ha ammesso Jones. “E mi sta bene, perché sono passato a una nuova categoria in cui interpreto personaggi anziani sfacciati, interessanti e pittoreschi. E lo adoro”. Al momento non ci sono infatti piani per riportare il Silver Surfer di Jones nel MCU. La scorsa è stata è invece stata introdotta la versione femminile del personaggio, interpretata da Julia Garner. Una performance, quella dell’attrice, che lo stesso Jones ha dichiarato di aver molto apprezzato.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
