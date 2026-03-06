Dragon Trainer 2: un nuovo personaggio sarà ispirato a Jack Sparrow

Una delle star del prossimo film live-action Dragon Trainer 2 sta paragonando il suo personaggio a Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi. Phil Dunster, noto soprattutto per il ruolo di Jamie Tartt in Ted Lasso, candidato agli Emmy, è stato recentemente scelto per interpretare Eret, un personaggio originariamente doppiato dalla star di Game of Thrones, Kit Harington, nel film d’animazione.

Ora Dunster racconta cosa significa seguire le orme di Harington e descrive il suo personaggio. Ha dichiarato a Cinemablend che Eret ha una personalità “spavalda”. “Aveva un po’ di Jack Sparrow in sé”, ha spiegato Dunster, che ha descritto il personaggio come un “Jack Sparrow in stile drago”. “Tutto il suo essere spavaldo… Aveva un po’ di Jack Sparrow in sé, un Jack Sparrow in stile drago”.

L’attore apprezza anche il “modello” che già esiste con Harington. Ha potuto osservare come l’attore di Game of Thrones ha dato vita a Eret in forma animata usando solo la sua voce e trovare un percorso per incarnare il personaggio nella prossima iterazione live-action. “È davvero molto divertente farlo, ed è così bello avere un modello già esistente.”

La produzione di Dragon Trainer 2 è già iniziata e Dunster ha trovato l’esperienza “davvero divertente”. Ecco come ha definito il lavoro: “Ed è un set così gioioso. E Dean, il regista, era proprio come… ha creato questo mondo, e tutti ci vivono. È bellissimo.”

Eret è apparso in Dragon Trainer e Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Il personaggio è un cacciatore di draghi che lavora per il cattivo Drago Bludvist. Alla fine, dopo essere quasi morto per mano di Drago, si rende conto dei suoi errori e si allea con i cavalieri di draghi.

Tra i co-protagonisti di Dunster in Dragon Trainer 2 figurano Mason Thames, Nico Parker, Ólafur Darri Ólafsson, Gabriel Howell, Julian Dennison, Harry Trevaldwyn, Bronwyn James e Gerard Butler. Anche Cate Blanchett si unisce al film nel ruolo di Valka Haddocka, lo stesso personaggio che ha doppiato nei film d’animazione.

Prima ancora che il primo film uscisse, la Universal aveva annunciato un sequel, che sarebbe stato un remake di Dragon Trainer 2, in cui il cavaliere di draghi Hiccup si riunisce con sua madre dopo averla data per morta.

Dragon Trainer 2 uscirà nelle sale venerdì 11 giugno 2027.