Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, una sinossi estesa trapela online

Nel 2024 abbiamo appreso che la Warner Bros. aveva dato il via libera a Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Primo film ambientato nella Terra di Mezzo dopo Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate del 2014, con la storia che si svolgerà prima degli eventi de La compagnia dell’anello. Andy Serkis passerà dietro la macchina da presa per dirigere il film e riprenderà anche il ruolo di Gollum. Philippa Boyens e Fran Walsh, che hanno scritto la trilogia de Il Signore degli Anelli, stanno scrivendo la sceneggiatura insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim.

Il regista dei precedenti film, Peter Jackson, sta invece producendo il progetto, con l’idea di inaugurare una nuova ondata di racconti sul grande schermo basati sull’opera dello scrittore J. R. R. Tolkien. Per quanto riguarda il cast del film, Serkis e Ian McKellen (Gandalf il Grigio) sono gli unici attualmente confermati per il ritorno (Elijah Wood ha fortemente accennato al suo ritorno nei panni di Frodo), mentre è in corso il casting per un Aragorn più giovane. Per quanto riguarda la trama, invece, TheOneRing.net ha ora rivelato una potenziale sinossi per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, svelando diversi dettagli chiave sul prossimo prequel:

“Prima della Compagnia, l’ossessione di una creatura detiene la chiave per la sopravvivenza della Terra di Mezzo… o la sua rovina. In Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, incontriamo il giovane Smeagol, un emarginato attratto dai ninnoli e dalle malizie, molto prima che l’Unico Anello lo consumasse e iniziasse la sua tragica discesa verso la creatura torturata e ingannevole che è Gollum. Con l’anello perso e portato via da Bilbo Baggins, Gollum si trova costretto a lasciare la sua caverna per cercarlo.

Gandalf il Grigio chiama Aragorn per rintracciare la sfuggente creatura la cui conoscenza del luogo in cui si trova l’anello potrebbe far pendere la bilancia a favore del Signore Oscuro Sauron. Ambientato nel periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia, questo pericoloso viaggio attraverso gli angoli più oscuri della Terra di Mezzo rivela verità inconfessabili, mette alla prova la determinazione del suo futuro re ed esplora l’anima frammentata e il passato di Gollum, uno dei personaggi più enigmatici di Tolkien.

Diretto dal membro del cast originale Andy Serkis, prodotto da Peter Jackson e scritto e prodotto da Fran Walsh e Phillipa Boyens, il team creativo dietro la trilogia vincitrice di Oscar, questo film live-action fa da ponte tra gli amati film con nuovi personaggi, eroi che ritornano e una storia delle origini profondamente coinvolgente che resetta il palcoscenico e cambia tutto ciò che sapete sulla leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli”.

Da quello che si legge, sembra che passeremo molto tempo con il giovane Smeagol prima che questi si imbatta nell’Unico Anello. Da lì, la storia passerà apparentemente alla caccia di Aragorn a Gollum (da cui il titolo), con l’azione ambientata specificamente durante “il periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia”. Questo è un buon indizio che vedremo anche Bilbo Baggins. Chi lo interpreterà – Ian Holm è scomparso nel 2020 e Martin Freeman ha interpretato una versione più giovane nei film de Lo Hobbit – resta però da vedere.