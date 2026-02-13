HomeCinema News2026

Costume Designers Guild Awards 2026: vincono Una Battaglia dopo l’altra, Frankenstein e Wicked – Parte 2

Di Chiara Guida

Colleen Atwood (Una Battaglia dopo l’Altra), Paul Tazewell (Wicked – Parte 2) e Kate Hawley (Frankenstein) sono stati i grandi vincitori della 28a edizione dei Costume Designers Guild Awards 2026.

Per la TV, Kameron Lennox si è aggiudicata il premio per il suo lavoro in The Studio, mentre Michael Wilkinson ha vinto per Andor.

Vedi l’elenco completo dei vincitori  dei Costume Designers Guild Awards 2026

Eccellenza in un film contemporaneo

Eccellenza in un film storico

  • “Frankenstein” – Kate Hawley, CDG

Eccellenza in un film Sci-Fi/Fantasy

  • “Wicked – Parte 2” – Paul Tazewell, CDG

Eccellenza in una serie contemporanea

  • The Studio – CinemaCon – Kameron Lennox, CDG

Eccellenza in una serie storica

  • Palm Royale – Maxine Is Ready to Single Mingle – Alix Friedberg, CDG &
    Leigh Bell, CDG

Eccellenza in una serie Sci-Fi/Fantasy

  • Andor – Harvest – Michael Wilkinson, CDG

Eccellenza in Variety, Reality-Competition, Live Television

  • Saturday Night Live 50th Anniversary Special” – Tom Broecker, CDG, Cristina
    Natividad, & Ashley Dudek

Eccellenza in Short Form Design

  • Dandyland” Episode 10 – Rafaella Rabinovich
  • Uber Eats: A Century of Cravings” – Super Bowl – Michelle Martini, CDG

Eccellenza in Costume Illustration

  • I Peccatori – Felipe Sanchez, CDG Illustrator (WINNER)
