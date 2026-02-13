Costume Designers Guild Awards 2026: vincono Una Battaglia dopo l’altra, Frankenstein e Wicked – Parte 2

Colleen Atwood (Una Battaglia dopo l’Altra), Paul Tazewell (Wicked – Parte 2) e Kate Hawley (Frankenstein) sono stati i grandi vincitori della 28a edizione dei Costume Designers Guild Awards 2026.
Per la TV, Kameron Lennox si è aggiudicata il premio per il suo lavoro in The Studio, mentre Michael Wilkinson ha vinto per Andor.
Vedi l’elenco completo dei vincitori dei Costume Designers Guild Awards 2026
Eccellenza in un film contemporaneo
- “Una battaglia dopo l’altra” – Colleen Atwood, CDG
Eccellenza in un film storico
- “Frankenstein” – Kate Hawley, CDG
Eccellenza in un film Sci-Fi/Fantasy
- “Wicked – Parte 2” – Paul Tazewell, CDG
Eccellenza in una serie contemporanea
- The Studio – CinemaCon – Kameron Lennox, CDG
Eccellenza in una serie storica
- Palm Royale – Maxine Is Ready to Single Mingle – Alix Friedberg, CDG &
Leigh Bell, CDG
Eccellenza in una serie Sci-Fi/Fantasy
- Andor – Harvest – Michael Wilkinson, CDG
Eccellenza in Variety, Reality-Competition, Live Television
- Saturday Night Live 50th Anniversary Special” – Tom Broecker, CDG, Cristina
Natividad, & Ashley Dudek
Eccellenza in Short Form Design
- Dandyland” Episode 10 – Rafaella Rabinovich
- Uber Eats: A Century of Cravings” – Super Bowl – Michelle Martini, CDG
Eccellenza in Costume Illustration
- I Peccatori – Felipe Sanchez, CDG Illustrator (WINNER)