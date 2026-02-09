HomeCinema News2026

Il film Rogue Squadron di Star Wars riceve aggiornamenti dallo sceneggiatore

Di Gianmaria Cataldo

-

Star Wars: Rogue Squadron

Annunciato nel 2020, il film Rogue Squadron di Star Wars incentrato sui piloti di caccia doveva essere diretto dalla regista di Wonder Woman (2017), Patty Jenkins, ma secondo alcune notizie del 2023 il film sarebbe stato accantonato. In una recente intervista con Polygon, lo sceneggiatore Matthew Robinson ha però parlato molto bene della sua esperienza di lavoro con Jenkins alla sceneggiatura del film, rivelando di non essere sicuro dello stato attuale del film.

Robinson riconosce anche che questo è un periodo di grandi cambiamenti per la Lucasfilm e che non è chiaro come andranno le cose per loro in termini di film distribuiti nelle sale. “Mi sono divertito molto a scriverla. Patty Jenkins è una delle mie artiste preferite al mondo. Penso che sia assolutamente brillante. Abbiamo lavorato molto bene insieme. Al momento non so cosa Lucasfilm voglia farne. Sono in una fase di grande cambiamento dopo l’uscita di Kathleen [Kennedy] e chissà cosa riserva loro il futuro dal punto di vista cinematografico”.

Robinson ha continuato l’intervista rivelando alcuni nuovi dettagli su Rogue Squadron, condividendo che, grazie al legame personale di Jenkins con l’aviazione, il film avrebbe approfondito davvero cosa significa essere un pilota di caccia nel mondo di Star Wars. Anche se non sa cosa succederà al film, spera che alla fine vedrà la luce: “È stato molto emozionante scriverlo, e soprattutto lavorare con Patty, che ne ha fatto una storia molto personale. Era un film incentrato sui piloti di caccia. Suo padre era un pilota di caccia”.

Era una cosa molto personale per lei, e stavamo cercando di raccontare una storia davvero fantastica sui piloti di caccia e sui piloti dello Squadrone Rogue nell’universo di Star Wars. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero davvero che un giorno potremo vedere una versione di quel film“. Dopo 14 anni come presidente della Lucasfilm, il mese scorso è stato reso noto che Kathleen Kennedy avrebbe lasciato la carica. Dave Filoni, il creatore di serie come The Clone Wars, The Bad Batch e Ahsoka, prenderà il suo posto come presidente e direttore creativo, con Lywen Brennan come co-presidente. A quel punto si saprà quali progetti del franchise verranno effettivamente realizzati.

