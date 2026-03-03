Five Nights at Freddy’s 3: possibile reunion per Matthew Lillard e Skeet Ulrich

Una horror reunion che profuma di nostalgia anni ’90 potrebbe presto diventare realtà. I Ghostface originali Matthew Lillard e Skeet Ulrich, lanciati nel cult Scream (1996) di Wes Craven, potrebbero con dividere finalmente lo schermo in un nuovo capitolo della saga di Five Nights at Freddy’s.

I due attori, dopo aver partecipato a Five Nights at Freddy’s 2, senza però mai incrociarsi in scena, sembrano destinati a riunirsi in un possibile Five Nights at Freddy’s 3. A confermarlo è stato lo stesso Lillard durante una convention, rispondendo con un deciso “Sì, al 100%” alla domanda su una reunion con Ulrich nel prossimo sequel.

Lillard interpreta un ruolo chiave nel franchise di Blumhouse Five Nights at Freddy’s nel ruolo di William Afton, cofondatore di Fazbear Entertainment e antagonista centrale. Ulrich si è unito all’ultimo capitolo nel ruolo di Henry Emily, l’altro cofondatore e padre di Charlotte, una delle vittime di Afton.

Emma Tammi, regista dei primi due capitoli della saga, ha dichiarato a ScreenRant che, pur non essendo ancora ufficiale il via libera al terzo capitolo, l’idea di riunire i due attori è qualcosa che la entusiasma. Con il finale di Five Nights at Freddy’s 2 che lascia intendere ulteriori sviluppi, un terzo film potrebbe essere solo questione di tempo.

I numeri, del resto, parlano chiaro: il primo film ha incassato 291 milioni di dollari nel mondo, mentre il sequel si è fermato a 238 milioni, a fronte di budget contenuti, confermandosi una fonte di grandi profitti per Blumhouse e Universal Pictures. Il successo al botteghino non è però andato di pari passo con il giudizio della critica, che ha riservato ai film recensioni particolarmente feroci.

I film di Five Nights at Freddy’s si rivolgono a un pubblico horror leggermente più giovane, che potrebbe non aver visto lo Scream originale. Tuttavia, la prospettiva di vedere Lillard e Ulrich condividere lo schermo in un terzo capitolo, potrebbe essere un interessante punto di forza commerciale, soprattutto considerando il recente successo al botteghino di Scream 7.

Se Five Nights at Freddy’s 3 vedrà davvero la luce, c’è da aspettarsi un tuffo nel passato per gli amanti dell’horror, con un sapore di Ghostface che potrebbe fare la differenza.