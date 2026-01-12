Avengers: Doomsday, Tessa Thompson parla del futuro di Valchiria nell’MCU

Tessa Thompson ha fatto il suo debutto nell’MCU nel ruolo di Valchiria nel film Thor: Ragnarok del 2017, per poi riprendere il ruolo in Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder e The Marvels. Sebbene l’attrice non sia tra quelle confermate per Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno ancora molto da fare con la Regina di Asgard. Si vocifera infatti che un ulteriore sequel su Captain Marvel avrebbe esplorato la storia d’amore tra Valchiria e Carol Danvers, ma lo studio di proprietà della Disney ha deciso di non procedere con quel progetto.

Sarebbe stata una dinamica divertente da continuare ad esplorare nei prossimi film degli Avengers – anche Brie Larson non è stata annunciata come protagonista di Avengers: Doomsday mentre scriviamo questo articolo – e con Thor che sta diventando serio, c’è l’opportunità di fare lo stesso con Valkyria. Ora, in un’intervista a The Playlist, Thompson è stata interrogata sul fatto di essere stata recentemente avvistata nel Regno Unito e se avesse girato delle scene per l’atteso film degli Avengers. “Oh, non posso confermare nulla”, ha però risposto rapidamente l’attrice, senza confermare né smentire il suo futuro nell’MCU.

La star di His & Hers ha comunque espresso il desiderio di tornare nell’MCU. “Sì, sicuramente. E penso che questa sia la cosa più bella dell’essere parte del Marvel Cinematic Universe: tutte le persone incredibili con cui hai la possibilità di lavorare, sia gli incredibili artigiani che creano questi mondi, sia tutti i registi straordinari che invitano in questi spazi, sia tutti i talenti incredibili”.

“Inoltre, penso che ci siano così tanti spazi tonali in cui puoi andare all’interno di un film Marvel”, ha aggiunto Tessa Thompson. “Puoi esplorare il dramma e la commedia, e c’è così tanto da fare”, ha continuato. “E amo così tanto il personaggio che sarei sempre interessata. Di sicuro”. Non resta dunque che attendere di scoprire se l’attrice farà la sua comparsa nel film, ma data la natura multiversale della vicenda c’è da aspettarsi che ciò possa avvenire.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).