HomeTrailerMalavia: il trailer del film di Nunzia De Stefano
Trailer

Malavia: il trailer del film di Nunzia De Stefano

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Una storia intensa di crescita, musica e seconde possibilità. È questo Malavia, il nuovo film di Nunzia De Stefano (Nevia), prodotto da Matteo Garrone, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle. Disponibile da oggi il trailer ufficiale del film, una produzione Archimede e Rai Cinema, e arriverà dal 26 marzo al cinema con Fandango Distribuzione.

Il film racconta la storia di Sasà (Mattia Francesco Cozzolino), tredicenne della periferia napoletana con il sogno di diventare rapper, cerca di riscattare sé stesso e la madre Rusè (Daniela De Vita) attraverso la musica, ma dopo la disillusione e la caduta nella criminalità, solo l’incontro con il suo mentore Yodi (Giuseppe “PeppOh” Sica) gli restituisce la speranza di un nuovo inizio.

Nunzia De Stefano e Matteo Garrone presentano Malavia alla Festa del Cinema di Roma

Nel cast anche Junior Rodriguez, Francesca Gentile, Ciro Esposito, Artem e Nicola Siciliano. Ricordiamo che Il brano “Malavia”, che accompagna i titoli di coda, è scritto da Speaker Cenzou (Vincenzo Artigiano), Giuseppe “PeppOh” Sica e Mattia Cozzolino, che è anche protagonista del film, che lo interpreta insieme a Speaker Cenzou. Il videoclip è diretto daNunzia De Stefano e vede comparire il cast di giovani attori del film insieme a PeppOh.

Scritto da Nunzia De Stefano e Giorgio Caruso, Malavia sarà nei cinema dal 26 marzopreceduto da alcune anteprime nazionali: Napoli (17 marzo), Roma (18 marzo), Milano (19 marzo) e Bologna (23 marzo).

Articolo precedente
Kathleen Kennedy commenta la sua uscita da LucasFilm: Grogu parlerà nel film di The Mandalorian and Grogu?
Articolo successivo
Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski arriva anche in digitale negli USA
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved