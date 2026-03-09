Malavia: il trailer del film di Nunzia De Stefano

Una storia intensa di crescita, musica e seconde possibilità. È questo Malavia, il nuovo film di Nunzia De Stefano (Nevia), prodotto da Matteo Garrone, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle. Disponibile da oggi il trailer ufficiale del film, una produzione Archimede e Rai Cinema, e arriverà dal 26 marzo al cinema con Fandango Distribuzione.

Il film racconta la storia di Sasà (Mattia Francesco Cozzolino), tredicenne della periferia napoletana con il sogno di diventare rapper, cerca di riscattare sé stesso e la madre Rusè (Daniela De Vita) attraverso la musica, ma dopo la disillusione e la caduta nella criminalità, solo l’incontro con il suo mentore Yodi (Giuseppe “PeppOh” Sica) gli restituisce la speranza di un nuovo inizio.

Nel cast anche Junior Rodriguez, Francesca Gentile, Ciro Esposito, Artem e Nicola Siciliano. Ricordiamo che Il brano “Malavia”, che accompagna i titoli di coda, è scritto da Speaker Cenzou (Vincenzo Artigiano), Giuseppe “PeppOh” Sica e Mattia Cozzolino, che è anche protagonista del film, che lo interpreta insieme a Speaker Cenzou. Il videoclip è diretto daNunzia De Stefano e vede comparire il cast di giovani attori del film insieme a PeppOh.

Scritto da Nunzia De Stefano e Giorgio Caruso, Malavia sarà nei cinema dal 26 marzopreceduto da alcune anteprime nazionali: Napoli (17 marzo), Roma (18 marzo), Milano (19 marzo) e Bologna (23 marzo).