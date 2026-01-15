Il Signore degli Anelli: Peter Jackson rivela il film che vorrebbe realizzare

Peter Jackson è interessato a realizzare un nuovo film de Il Signore degli Anelli. Dopo aver ha già diretto La compagnia dell’anello, Le due torri, Il ritorno del re e tutti e tre i film de Lo Hobbit, il regista premio Oscar si è detto interessato a realizzare ancora un altro progetto legato al franchise. Durante un’intervista con Empire in occasione del 25° anniversario de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, Jackson ha rivelato che la versione segreta della trilogia di cui si vocifera non esiste, sottolineando che “sarebbe una versione estesa con qualche secondo in più qua e là; non varrebbe la pena realizzarla”.

Tuttavia, Jackson è interessato a realizzare un mega-documentario su Il Signore degli Anelli con filmati dietro le quinte mai visti prima e approfondendo come sono stati realizzati i film. Il problema, come rivelato da Jackson, sta però nel convincere lo studio a realizzare il progetto, data la sua natura ambiziosa. “Il girato contiene riprese alternative, contiene bloopers, contiene un po’ più di senso della meccanica della realizzazione dei film. Ma fino ad oggi non sono riuscito a persuadere [lo studio], perché ovviamente si tratta di un’impresa enorme”.

Non sarebbe la prima volta che vengono mostrate riprese dietro le quinte dei film de Il Signore degli Anelli, dato che nei DVD delle edizioni estese sono disponibili contenuti extra approfonditi, noti come Appendici. Nonostante ci siano già ore di questo contenuto, i commenti di Jackson confermano che c’è ancora molto che i fan non hanno visto. Anche se gli errori e ulteriori approfondimenti su come sono stati realizzati questi amati film avrebbero sicuramente un grande appeal, sono probabilmente le riprese alternative a suscitare maggiore interesse.

Queste potrebbero includere scene eliminate che i fan già conoscono, tra cui Arwen che combatte nel Fosso di Helm in Le due torri e un flashback del giovane Aragorn e Arwen ne La compagnia dell’anello. C’è anche la possibilità che il documentario presenti riprese alternative di cui il pubblico non ha mai sentito parlare prima.

Oltre al ruolo centrale che Jackson ha svolto nell’adattamento de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, sarebbe anche perfetto per il progetto grazie alla sua esperienza con i documentari. Dopo l’uscita dell’ultimo film de Lo Hobbit, ha diretto documentari e docuserie, da quelli incentrati sulla Seconda Guerra Mondiale come They Shall Not Grow Old a quelli celebrativi dei Beatles.

Sebbene il mega-documentario non sia ufficiale, Jackson rimane in ogni caso coinvolto nel franchise de Il Signore degli Anelli, che continua ad espandersi. È stato produttore del film anime del 2024 Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim ed è anche produttore del prossimo film The Hunt for Gollum. Il film sarà diretto da Andy Serkis, che riprenderà il ruolo del personaggio titolare. Anche Ian McKellen ha confermato il suo ritorno e ha anticipato una reunion tra Gandalf e Frodo.