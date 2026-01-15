HomeCinema News2026

Matthew McConaughey registra il marchio “Alright, Alright, Alright!” e altre PI per proteggerle da “l’uso improprio dell’AI”

Di Chiara Guida

-

Arriva da Variety la notizia che gli avvocati di Matthew McConaughey hanno registrato la famosa frase distintiva dell’attore “Alright, Alright, Alright” per impedirne l’uso attraverso programmi di replica con Intelligenza Artificiale.

Gli avvocati dello studio legale Yorn Levine, specializzato in diritto dello spettacolo, che rappresenta McConaughey, negli ultimi mesi hanno ottenuto otto marchi dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti per il loro cliente, con l’obiettivo, a loro dire, di proteggere la sua voce e la sua immagine da un uso improprio non autorizzato dell’intelligenza artificiale.

Tra questi, un marchio sonoro su un audio di McConaughey che dice “Alright, Alright, Alright”  – la sua memorabile battuta tratta dal film commedia del 1993 Dazed and Confused, strettamente associato all’attore. Altri marchi includono un video di 7 secondi di lui in piedi su un portico; un video di 3 secondi di lui seduto davanti a un albero di Natale; e un audio di lui che dice “Continua a vivere, giusto?” seguito da una pausa, poi “I mean”, seguito da un’altra pausa e che si conclude con “Cosa faremo?”.

Secondo la registrazione del marchio per il suono “Alright, Alright, Alright” : “Il marchio è costituito da un uomo che dice ‘ALRIGHT ALRIGHT ALRIGHT’, in cui la prima sillaba delle prime due parole è di tono più basso della seconda sillaba e la prima sillaba dell’ultima parola è di tono più alto della seconda sillaba”. Gli avvocati dell’attore hanno presentato domanda di protezione del marchio nel dicembre 2023 e l’USPTO ha concesso l’approvazione nel dicembre 2025.

Le leggi statali sul diritto di pubblicità proteggono già attori e altre celebrità dal furto della loro immagine o somiglianza per vendere prodotti. Tuttavia, il team legale di Yorn Levine ha perseguito la nuova strategia di tutela del marchio, quindi McConaughey ha il diritto di citare in giudizio presso i tribunali federali degli Stati Uniti, se necessario. Affermano che i marchi potrebbero contribuire a scoraggiare l'”uso improprio” in senso più ampio, anche per i video basati sull’intelligenza artificiale che non vendono esplicitamente nulla.

Gli otto marchi associati a Matthew McConaughey sono registrati a nome di J.K. Livin Brands Inc., con sede a Sherman Oaks, California, la società madre dell’azienda di abbigliamento Just Keep Livin dell’attore.

