Chi segna vince: la spiegazione del finale del film

Taika Waititi ha fatto un po’ di tutto. Sebbene abbia lavorato alla saga di Star Wars, al Marvel Cinematic Universe, a serie televisive come Our Flag Means Death e abbia persino vinto un Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit, il suo ultimo lungometraggio è la prima storia vera che abbia mai realizzato. Chi segna vince (leggi qui la recensione) può sembrare sulla carta un classico film sportivo motivazionale, ma l’umorismo di Waititi contribuisce a trasformare la storia sportiva di questo perdente in un’altra delle sue commedie caratteristiche.

Chi segna vince presenta infatti molti dei temi che Waititi ha sottolineato nel corso della sua carriera, tra cui il lavoro di squadra, la perseveranza e la diversità. Sebbene Waititi dimostri certamente che una “storia vera” può ancora sembrare “originale”, mantiene viva l’essenza della storia vera quando si tratta del finale del film. In questo articolo andiamo allora proprio ad approfondire la conclusione del racconto, analizzando ciò che accade e cosa ci lascia una volta terminata la visione.

Thomas Rongen diventa l’allenatore di calcio delle Samoa Americane

Chi segna vince segue l’allenatore di calcio olandese-americano Thomas Rongen (Michael Fassbender), licenziato dalla guida della nazionale maschile Under 20 degli Stati Uniti dopo che la sua squadra non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali. Non è solo il curriculum di Rongen a mettere in discussione la sua leadership; le sue tecniche di allenamento aggressive e dominanti lo hanno reso intollerabile sul lavoro. Sebbene la rabbia di Rongen sia intimidatoria, lui è tanto affranto quanto arrabbiato. Rongen sta ancora piangendo la morte della sua figliastra, Nicole (Kaitlyn Dever), rimasta uccisa in un incidente stradale.

Ora si è separato dalla madre di lei, Gail (Elisabeth Moss), e ha bisogno di un nuovo incarico per iniziare il “viaggio spirituale” della guarigione. Il capo di Rongen, Alex Magnussen (Will Arnett), gli dà un ultimatum: può scegliere se accettare il licenziamento o recarsi nelle Samoa Americane per allenare la squadra nazionale di calcio del territorio. Rongen è scettico riguardo a una mossa così drastica, e diventa ancora più diffidente quando viene a conoscenza dei risultati ottenuti dalla squadra. La squadra di calcio delle Samoa Americane è notoriamente pessima e ha appena subito una pesante sconfitta per 31-0 contro la nazionale australiana, che è diventata la peggiore sconfitta nella storia del calcio professionistico.

Rongen non ha alcuna speranza di portare effettivamente la squadra alla vittoria; ha semplicemente bisogno di ripristinare la loro reputazione in modo che le Samoa Americane non siano più oggetto di scherno. Il malcontento di Rongen cresce quando inizia a incontrare i membri della squadra; si rende conto che sono disorganizzati e privi dell’allenamento formale necessario per qualificarsi ai Mondiali. Tuttavia, Rongen capisce che non mancano di entusiasmo e accetta con riluttanza di assumere il ruolo di allenatore.

Paragonandosi al signor Miyagi di Karate Kid e a Tony D’Amato di Ogni maledetta domenica, Rongen ritiene che la squadra abbia bisogno di iniziare un processo di allenamento rigoroso che insegni loro le strategie di gioco di base. Le tecniche di allenamento di Rongen entrano immediatamente in conflitto con lo stile di allenamento più spensierato della squadra; si isola dalla squadra e inizia a mostrare gli stessi segni di rabbia e alcolismo che gli erano costati il lavoro in primo luogo.

Rongen acquisisce una nuova prospettiva sull’allenamento

Tuttavia, la fortuna di Rongen cambia dopo aver instaurato un rapporto con il giocatore fa’afafine Jaiyah Saelua (Kaimana), che diventerà la prima persona transgender a partecipare a una partita di Coppa del Mondo. Jaiyah si rende conto che la conoscenza del gioco di Rongen è ciò di cui la squadra ha bisogno, ma che non sarà in grado di entrare in sintonia con i giocatori se continuerà a sminuirli. Rongen impara gradualmente a mostrare rispetto per Jaiyah, che si estende al resto della squadra. Comincia ad apprezzare la cultura delle Samoa Americane e inizia a prendere sul serio il suo lavoro.

Rongen si rende conto che, anche se il resto del mondo del calcio tratta la squadra delle Samoa Americane come uno scherzo, questo non significa che lui debba farlo. Con l’aiuto di Jaiyah, inizia a ricostruire la fiducia della squadra mentre si prepara per le qualificazioni ai Mondiali. Nel corso di tre settimane, Rongen inizia a instaurare rapporti personali con la squadra, istituendo un regime di allenamento idiosincratico e aggiungendo nuovi giocatori alla squadra. Si rende conto che la squadra è stata ferita dal contraccolpo causato dalle loro sconfitte.

Il senior manager della squadra, Ace (David Fane), è stato preso di mira per i suoi fallimenti, e i giocatori Daru (Beulah Koale), Nicky (Uli Latukefu), Jonah (Chris Alosio), Pisa (Lehi Falepapalangi), Rambo (Semu Filipo) e Smiley (Ioane Goodhue) mancano di fiducia. Sebbene Rongen sia ancora scettico sul fatto che la squadra possa arrivare molto lontano nel campionato, Tavita (Oscar Kightley), il presidente della Federcalcio delle Samoa Americane, gli chiede semplicemente di segnare un gol. Forse essere considerati sfavoriti potrebbe rivelarsi un vantaggio.

La reputazione della squadra delle Samoa Americane viene ripristinata

Rongen guida la squadra in una partita contro Tonga per qualificarsi ai Mondiali del 2014. Sebbene entrambe le squadre stiano giocando bene, Rongen inizia a irritarsi quando la squadra delle Samoa Americane comincia a perdere di vista i fondamentali che lui stesso ha insegnato loro. Rendendosi conto di stare cadendo nello stesso schema che lo aveva condannato in precedenza, Rongen incoraggia la squadra a “divertirsi” invece di stressarsi per la vittoria. Ironia della sorte, questo è esattamente il tipo di messaggio sincero di cui la squadra ha bisogno, e finalmente segna un punto.

Le Samoa Americane vincono la partita e salgono nella classifica nazionale dopo aver segnato un gol in più nei tempi supplementari. Sebbene la vittoria delle Samoa Americane non abbia un impatto sul mondo del calcio quando perdono la partita successiva, contribuisce a ripristinare l’orgoglio civico del Paese; la storia della loro vittoria viene raccontata in una sequenza post-crediti con Waititi nei panni di un prete americano-samoano.

Rongen alla fine decide di lasciare le Samoa Americane e diventa direttore della TFC Academy durante la stagione 2012. Tuttavia, è chiaro che guidare la squadra di outsider ha aiutato Rongen a riprendersi dalla sua depressione; Magnussen gli fa notare che “ti abbiamo mandato lì per aiutarti”, e non il contrario. Anche se non rimane nelle Samoa Americane, il film si conclude con un Rongen gioioso che balla con la squadra, che ora può considerare sia amici che colleghi. Non ha più la reputazione altezzosa che aveva all’inizio del film.