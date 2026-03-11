Tyler Rake 3: le riprese del nuovo capitolo della saga inizieranno presto

Sono emersi nuovi aggiornamenti sulla produzione del terzo capitolo della saga action con protagonista Chris Hemsworth. Secondo quanto riportato da What’s On Netflix, le riprese di Tyler Rake 3 dovrebbero iniziare a giugno 2026 e concludersi il 9 ottobre dello stesso anno, segnando il ritorno della popolare saga distribuita da Netflix.

A differenza dei primi due film, girati tra Thailandia, India e Praga, il nuovo capitolo avrà come principale base di produzione Sydney, in Australia. Alcune sequenze verranno inoltre realizzate anche in Europa, anche se al momento non sono state rivelate le città coinvolte. Curiosamente, Sydney era già stata presa in considerazione come location principale per Tyler Rake 2, ma i piani furono modificati a causa della pandemia di COVID-19.

Dietro la macchina da presa tornerà Sam Hargrave, che ha diretto anche i primi due capitoli della serie. Prima di passare alla regia, Hargrave ha lavorato per oltre vent’anni come stunt coordinator in numerose produzioni di successo, tra cui Deadpool 2 e diversi film della saga di Hunger Games.

Alla produzione del progetto tornano anche Joe Russo e Anthony Russo, noti per aver diretto alcuni dei capitoli più importanti del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Joe Russo sarà inoltre lo sceneggiatore del film. La saga di Tyler Rake è basata sulla graphic novel Ciudad, scritta dagli stessi fratelli Russo insieme ad Ande Parks.

La storia segue Tyler Rake, un ex membro delle forze speciali australiane che svolge missioni estremamente rischiose in giro per il mondo. Dopo il successo dei primi due capitoli — soprattutto del secondo film, accolto molto positivamente dalla critica — Netflix sembra intenzionata a espandere ulteriormente l’universo narrativo.

Secondo alcune anticipazioni, anche Idris Elba, Golshifteh Farahani e Olga Kurylenko, già presenti nel secondo film, dovrebbero tornare nel nuovo capitolo, anche se il cast ufficiale non è stato ancora confermato.

Oltre a Tyler Rake 3, Netflix sta lavorando all’espansione del franchise con nuovi progetti, tra cui lo spin-off cinematografico Tygo e la serie televisiva Mercenary: An Extraction Series. Al momento, però, non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per il terzo film.