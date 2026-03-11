Avengers: Doomsday, Lewis Pullman rassicura che il film eviterà i semplici cameo: “Ognuno ha il suo momento”

Avengers: Doomsday non sprecherà i propri personaggi. È quanto dichiarato in una nuova intervista con Esquire dall’attore Lewis Pullman, interprete di Sentry, il quale ha fornito un nuovo aggiornamento sul film della Fase 6 e sulla gestione dei cameo, sia quelli già noti al pubblico che quelli ancora da rivelare. La star ha dichiarato: “Si tratta di un ritorno al siero degli archetipi umani su cui si basa la nostra arte”.

Sebbene il cast di Avengers: Doomsday sia ricco di personaggi, Pullman ha sottolineato che il prossimo film Marvel non sarà solo un festival di cameo, affermando: “Ogni personaggio ha il suo momento che ne definisce le dimensioni”. Ha continuato: “I fratelli Russo lo hanno fatto molto bene. Non vogliono che nessuno resti semplicemente seduto sullo sfondo”.

Secondo l’attore di Thunderbolts*, i fratelli Russo “hanno preso davvero a cuore la responsabilità di avere alcuni dei migliori attori del mondo tutti insieme. Ci sono un sacco di coppie davvero entusiasmanti”. Pullman ha anche affermato che “molti fan saranno davvero entusiasti. È così divertente sognare. E se A e B lavorassero insieme? E se B e D lavorassero insieme? Si vedono molte di queste fantasie diventare realtà“.

Ha concluso la sua risposta dicendo: “Parlare della Marvel è sempre una danza divertente in cui non si dice nulla mentre le parole escono dalla bocca”. Attualmente sono in corso le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday, prima di passare ad Avengers: Secret Wars, che sarà girato quest’estate. Mentre alcuni degli attori di Doomsday sono stati confermati per Secret Wars, i Marvel Studios devono ancora svelare il cast completo per il finale della Fase 6. Il Sentry di Pullman è uno dei tanti personaggi il cui destino oltre il film del 2026 è sconosciuto.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).