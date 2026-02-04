HomeCinema News2026

Matchbox: le prime immagini del film Apple con John Cena

Di Gianmaria Cataldo

-

John Cena in Matchbox
John Cena in Matchbox. Cortesia di Apple

John Cena si prepara per una nuova serie cinematografica dedicata alle auto nelle prime immagini di Matchbox. Nell’ambito della presentazione della programmazione cinematografica e televisiva per il 2026, Apple TV ha svelato le prime immagini del film, che mostrano il protagonista interpretato da Cena mentre corre in una strada piena di auto, insieme ai suoi amici che entrano in un edificio in una scena che ricorda la serie Fast & Furious e una scena ricca di azione che coinvolge diversi tipi di veicoli. Lo streamer ha anche annunciato che il film farà il suo debutto mondiale il 9 ottobre.

Matchbox è il terzo film della Mattel Films ad adattare una delle proprietà iconiche dell’azienda di giocattoli, che ha avuto inizio con il grande successo Barbie. In particolare, è uno dei due progetti dello studio che usciranno nel 2026, con il film d’azione con Cena in uscita il 9 ottobre, preceduto dal reboot di Masters of the Universe, in lavorazione da tempo, che arriverà nelle sale il 5 giugno.

Matchbox film 2026
John Cena in Matchbox. Cortesia di Apple

Inoltre, Matchbox sembra voler mantenere viva la serie di successi di Apple TV nella sua partnership con Skydance. Dopo un inizio altalenante con l’avventura animata Luck e la commedia drammatica biografica The Greatest Beer Run Ever, lo streamer ha ottenuto un grande successo con le uscite consecutive di The Family Plan, con Mark Wahlberg, e The Gorge, di Scott Derrickson, che hanno entrambi stabilito un nuovo record per il più grande lancio di un film originale di Apple TV.

Sebbene possano sembrare un po’ generiche, le immagini stesse offrono anche una buona anticipazione di ciò che ci aspetta da Matchbox. Per cominciare, il regista Sam Hargrave sembra mantenere il suo approccio pratico all’azione, come dimostra la scena in cui vari veicoli sfrecciano lungo un’autostrada. Questo rende il film il perfetto sostituto di Fast & Furious per Cena dopo l’apparente scomparsa del suo personaggio in Fast X.

L’altra cosa che le immagini di Matchbox sembrano stabilire sul film è che si tratta più di un approccio ispirato al franchise Mattel. Il marchio di giocattoli non si è mai espanso nella narrazione originale come ha fatto in passato il marchio Hot Wheels, dando così a Hargrave e alla sua coppia di sceneggiatori, David Coggeshall e Jonathan Tropper, carta bianca per dargli vita sullo schermo. Con la suddetta scena sull’autostrada che mostra una buona varietà di veicoli in azione, proprio come la varietà dei giocattoli, e un cast stellare alle spalle, sarà interessante vedere quanto Matchbox risuonerà in coloro che sono cresciuti con il marchio Mattel.

Matchbox film
Cortesia di Apple
