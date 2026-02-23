HomeCinema News2026

Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura, una clip esclusiva dal film

Di Chiara Guida

-

Ecco una clip in esclusiva da Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura di Christian Petzold, in arrivo nelle sale italiane con Wanted in versione originale sottotitolata il 26 febbraio.

Dopo il successo internazionale di Il cielo brucia, Christian Petzold torna sul grande schermo, con un film intimo e magnetico che esplora il trauma, la perdita e la possibilità di una rinascita. Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura è un film sulla sopravvivenza emotiva, sul bisogno umano di inventare una nuova storia per poter continuare a vivere e ad accogliere nuovi giorni. Protagonista assoluta del film è Paula Beer, musa di Petzold e vincitrice dell’Orso d’Argento e del Premio del Cinema Europeo per Undine.

Chiara Guida
ALTRE STORIE

