Missione Shelter: il trailer del nuovo film con Jason Statham

Chiara Guida
Di Chiara Guida

01 Distribution ha diffuso il trailer di Missione Shelter, il nuovo action con protagonista Jason Statham in arrivo in Italia dal 18 febbraio. Il film diretto da Ric Roman Waugh vede protagonista Statham al fianco di Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie e Bill Nighy.

La trama di Missione Shelter

Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

