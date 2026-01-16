Missione Shelter: il trailer del nuovo film con Jason Statham

01 Distribution ha diffuso il trailer di Missione Shelter, il nuovo action con protagonista Jason Statham in arrivo in Italia dal 18 febbraio. Il film diretto da Ric Roman Waugh vede protagonista Statham al fianco di Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie e Bill Nighy.

La trama di Missione Shelter

Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo.