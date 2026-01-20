Nia DaCosta smentisce le voci su Kevin Feige e racconta la visita sul set di Avengers: Doomsday

A oltre due anni dall’uscita di The Marvels, la regista Nia DaCosta è tornata a parlare apertamente del suo rapporto con Kevin Feige e con i Marvel Studios, smentendo definitivamente le voci su un presunto scontro con i vertici dello studio.

Il film, interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, ha incassato circa 206 milioni di dollari a fronte di un budget stimato intorno ai 270 milioni, ricevendo un’accoglienza critica mista. Un risultato che, all’epoca, aveva alimentato indiscrezioni su presunti attriti dietro le quinte.

Nessuna rottura con Marvel Studios

In un’intervista a Inverse, DaCosta ha respinto con decisione le ricostruzioni più drammatiche: secondo la regista, non c’è mai stato alcun litigio con Feige. Anzi, ha definito il rapporto con il presidente dei Marvel Studios come estremamente positivo, sottolineando come le narrazioni emerse all’epoca fossero molto lontane dalla realtà.

DaCosta ha lasciato la post-produzione di The Marvels in anticipo a causa di un conflitto di calendario, completando il lavoro da remoto. Una circostanza che molti avevano indicato come una delle cause del risultato finale del film, ma che la regista non considera un elemento determinante. Per lei, The Marvels resta un progetto coerente con la natura di produzione Disney e con il suo pubblico di riferimento.

Ripensando all’esperienza, DaCosta ha descritto il lavoro su The Marvels come sostanzialmente positivo, nonostante il peso mediatico e le aspettative legate al “meccanismo Marvel”. Secondo la regista, il cast e la troupe hanno sempre lavorato con l’obiettivo di realizzare il miglior film possibile, e ciò che resta oggi sono soprattutto i rapporti umani e professionali costruiti lungo il percorso.

Questo clima di fiducia ha portato anche a un evento inatteso: DaCosta ha infatti rivelato di aver visitato il set di Avengers: Doomsday, semplicemente perché alcuni suoi amici facevano parte del progetto.

I segreti dell’MCU e la passione da fan

Durante la visita, la regista ha ammesso di essere stata messa a conoscenza di alcuni dei segreti più importanti del Marvel Cinematic Universe, incluso il ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America. DaCosta ha raccontato l’esperienza con entusiasmo, descrivendosi come una grande fan degli X-Men e confessando di aver chiesto più volte anticipazioni direttamente a Feige.

Nonostante l’emozione, la regista ha chiarito che la sua partecipazione emotiva nasce esclusivamente dal suo lato da spettatrice e non implica un ritorno dietro la macchina da presa per Marvel. Il suo atteggiamento resta quello di chi tifa per l’universo narrativo da lontano, consapevole che il sostegno è reciproco.

Avengers: Doomsday è atteso nelle sale il 18 dicembre 2026.