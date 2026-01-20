Rosso, bianco e sangue blu: iniziate le riprese del sequel di Prime Video

La serie cinematografica di Prime Video, Rosso, bianco e sangue blu (leggi qui la recensione), che è stata paragonata a Heated Rivalry (in cui i giocatori di hockey gay Shane Hollander e Ilya Rozanov vivono la loro storia d’amore segreta e giocano per squadre rivali) inizia le riprese del suo sequel, al momento intitolato Red, White e Royal Wedding.

Il primo film è arrivato sulla piattaforma di streaming nel 2023, ma il sequel è stato ufficialmente approvato solo nell’ottobre 2025, con Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez che riprendono i rispettivi ruoli del principe britannico Henry e del figlio del presidente degli Stati Uniti, Alex Claremont-Diaz. Su Instagram, la pagina ufficiale ha ora pubblicato un video di Galitzine e Perez sul set (lo si può vedere qui).

Galitzine dà il benvenuto ai fan, mentre Perez chiarisce che Henry e Alex non si sposeranno nel sequel. Rivela invece che la storia avrà come protagonista il matrimonio della sorella di Henry, la principessa Beatrice (Ellie Bamber). Galitzine, Perez e Sarah Shahi sono gli unici membri confermati del cast di Red, White & Royal Wedding, anche se la trama, che ruota in gran parte attorno al matrimonio di Bea, rende altamente probabile che anche Bamber tornerà.

Non è invece dato sapere se torneranno il presidente degli Stati Uniti Ellen Claremont (Uma Thurman), il membro del Congresso Oscar Diaz (Clifton Collins Jr.), la migliore amica di Alex, Nora Holleran (Rachel Hilson), o altri personaggi chiave e attori del primo film.

Proprio come Heated Rivalry, il film è basato su una popolare serie di libri. Tuttavia, non esiste un sequel del libro, cosa che rende dunque questo sequel cinematografico del tutto originale. Nell’edizione da collezione c’è però un capitolo bonus in cui Henry e Alex sono fidanzati e stanno organizzando il matrimonio. Anche se probabilmente nel nuovo film aiuteranno a organizzare il matrimonio di Bea, il fidanzamento non sembra far parte della storia. Oltre alla precisazione di Perez nel video girato sul set che i loro personaggi non si sposeranno, Galitzine afferma: “A questo punto è ancora molto lontano”.

Con un punteggio del 75% dei critici e del 92% del pubblico su Rotten Tomatoes, le recensioni di Rosso, bianco e sangue blu sono state per lo più positive e hanno ampiamente elogiato la rappresentazione queer nella commedia romantica. Al momento non c’è ancora una data di uscita per Red, White, & Royal Wedding, ma è possibile che possa debuttare nel 2026, dato che le riprese sono già iniziate. Poiché la seconda stagione di Heated Rivalry non è prevista prima del 2027, questo sequel in uscita su Prime Video può aiutare ad alleviare l’attesa.