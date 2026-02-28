HomeCinema News2026

Paramount Skydance ingloberà WBD per la cifra di 111 miliardi di dollari

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
paramount pictures

In una mossa inaspettata dopo le ultime settimane di rumors, Paramount e Warner Bros. Discovery (WBD) hanno ufficialmente firmato un accordo di fusione definitivo. Prima c’è stato il flirt con Netflix, seguito da un breve e febbrile fidanzamento che si è concluso con una rottura molto costosa. Ma a fine febbraio 2026, l’accordo è definito: Paramount Skydance ingloberà WBD per la bella cifra di 111 miliardi di dollari.

Paramount sta acquistando WBD per 31 dollari ad azione in contanti. Se pensate che siano un sacco di soldi per un’azienda che sembra cancellare i propri film per detrazioni fiscali, avete ragione.

Inoltre, poiché WBD aveva già firmato un accordo con Netflix a dicembre 2025, ha dovuto pagare una penale del tipo “ci dispiace, abbiamo trovato qualcuno più ricco“. Paramount sta pagando una penale di 2,8 miliardi di dollari a Netflix solo per liberare la strada. Netflix, da parte sua, se n’è andata con quasi 3 miliardi di dollari in contanti e un prezzo delle azioni che è schizzato del 14% perché gli investitori si sono resi conto di non voler gestire il fardello caotico di CNN e della TV tradizionale.

La grande domanda per noi di The TV Cave è semplice: cosa significa questo per il telecomando? L’obiettivo è un “Super-Streamer” che combini Max e Paramount+.

  • HBO: HBO è il fiore all’occhiello in questo caso, e il timore è che il “tocco Skydance” possa dare priorità a IP sicure e di successo rispetto ai drammatici e prestigiosi che amiamo.
  • L’universo DC: Il nuovo DCU di James Gunn è ora tecnicamente sotto lo stesso tetto di Star Trek. Non stiamo dicendo che ci sarà un crossover, ma con questa economia, mai dire mai.
  • La nuvola del “debito”: La nuova entità ha un debito di circa 57 miliardi di dollari. Di solito, quando i giganti dei media hanno così tanti debiti, iniziano a “ottimizzare” (leggi: cancellano la tua serie fantascientifica di nicchia preferita dopo una stagione).
Articolo precedente
Bridgerton – Stagione 4: il significato della dedica al finale di stagione
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved