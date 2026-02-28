Paramount Skydance ingloberà WBD per la cifra di 111 miliardi di dollari

In una mossa inaspettata dopo le ultime settimane di rumors, Paramount e Warner Bros. Discovery (WBD) hanno ufficialmente firmato un accordo di fusione definitivo. Prima c’è stato il flirt con Netflix, seguito da un breve e febbrile fidanzamento che si è concluso con una rottura molto costosa. Ma a fine febbraio 2026, l’accordo è definito: Paramount Skydance ingloberà WBD per la bella cifra di 111 miliardi di dollari.

Paramount sta acquistando WBD per 31 dollari ad azione in contanti. Se pensate che siano un sacco di soldi per un’azienda che sembra cancellare i propri film per detrazioni fiscali, avete ragione.

Inoltre, poiché WBD aveva già firmato un accordo con Netflix a dicembre 2025, ha dovuto pagare una penale del tipo “ci dispiace, abbiamo trovato qualcuno più ricco“. Paramount sta pagando una penale di 2,8 miliardi di dollari a Netflix solo per liberare la strada. Netflix, da parte sua, se n’è andata con quasi 3 miliardi di dollari in contanti e un prezzo delle azioni che è schizzato del 14% perché gli investitori si sono resi conto di non voler gestire il fardello caotico di CNN e della TV tradizionale.

La grande domanda per noi di The TV Cave è semplice: cosa significa questo per il telecomando? L’obiettivo è un “Super-Streamer” che combini Max e Paramount+.