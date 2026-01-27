Il nuovo film di fantascienza di Ryan Gosling, Project Hail Mary, è il suo secondo film più lungo di sempre

Ryan Gosling sta per battere il suo record personale, il che è anche un avvertimento per chi ha intenzione di andare a vedere il suo prossimo film. Project Hail Mary, basato sull’omonimo romanzo di Andy Weir, è diretto da Phil Lord e Christopher Miller, vede Gosling nei panni di un astronauta solitario nello spazio che deve salvare il pianeta Terra. Weir è anche l’autore di The Martian, da cui è stato tratto il film di Ridley Scott.

Su X il regista Phil Lord h confermato che Project Hail Mary dura 2 ore e 36 minuti, rendendolo il secondo film più lungo di Gosling fino ad oggi (si può vedere qui il post). Il record della sua carriera è detenuto da Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, con Gosling al fianco di Harrison Ford, che dura 2 ore e 43 minuti. Questo è anche considerato uno dei migliori film di Gosling.

Anche The Martian era un film lungo, della durata di 2 ore e 31 minuti, e il fatto che Project Hail Mary lo sia altrettanto sembra essere una conferma di quanto siano dettagliate le storie di fantascienza di Weir, che richiedono dunque questi tempi di proiezione. Non è impossibile per il pubblico impegnarsi in film più lunghi, come dimostrano Avatar: Fuoco e Cenere e Oppenheimer, nella storia recente, ma è necessario il giusto gancio.

L’ultimo film di Gosling uscito nelle sale è stato The Fall Guy del 2024, che è stato un flop, in parte a causa del suo budget stimato e gonfiato di 140 milioni di dollari. Prima di quello, Gosling ha recitato nel fenomeno globale Barbie, che ha incassato 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, grazie a un fascino diverso da quello di Project Hail Mary o The Martian.

Variety riporta che il budget di Project Hail Mary è di 150 milioni di dollari, creando lo stesso ostacolo affrontato da The Fall Guy. Secondo la regola empirica secondo cui un film deve incassare 2,5 volte il suo budget per andare in pareggio, il nuovo film dell’attore dovrebbe puntare probabilmente a circa 400 milioni di dollari e potrebbe ancora raggiungerli, dato che The Martian ha incassato 630 milioni di dollari, anche se 10 anni fa.

Gosling è anche previsto nel cast di un altro promettente blockbuster, Star Wars: Starfighter, che uscirà nel maggio 2027. Ci saranno quindi diverse occasioni per vedere quale potere al botteghino ha oggi la star di La La Land. Project Hail Mary ha inoltre una classificazione PG-13, quindi non allontana il pubblico che non andrebbe a vedere un film classificato R, ma richiede comunque la disponibilità a sedersi in sala per un tempo più lungo del solito.

La trama di L’ultima missione: Project Hail Mary

L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.