The Bourne Ultimatum: la spiegazione del finale del film

Dire che The Bourne Ultimatum è un film emozionante sarebbe un eufemismo. Come i due film precedenti della serie Jason Bourne, combina sequenze d’azione ad alta intensità con alcuni dei colpi di scena più sconvolgenti della serie. Per quasi dieci anni, è stato anche l’ultimo film in cui abbiamo visto Jason Bourne (Matt Damon), l’abile assassino protagonista della serie. Sebbene sia uscito nel 2007, The Bourne Ultimatum ha resistito bene al passare degli anni, grazie in gran parte alle ottime interpretazioni e alla mano esperta del regista Paul Greengrass.

Ad oggi, molti lo considerano il migliore della serie, ed è anche il film di Bourne di maggior successo, con un incasso di oltre 440 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante il successo al botteghino, potrebbero esserci molti che non ricordano bene come finisce il film o che hanno ancora dei dubbi su cosa sia successo esattamente. Diamo allora un’occhiata al finale di The Bourne Ultimatum e approfondiamo il destino di Jason Bourne, anche se, ovviamente, questa analisi conterrà alcuni spoiler importanti.

LEGGI ANCHE: The Bourne Ultimatum: trama, cast e sequel del film con Matt Damon

In The Bourne Ultimatum, Jason Bourne lotta per scoprire la verità sulla sua identità

Uno dei temi predominanti dell’intera serie di film di Bourne è l’identità, o, più specificamente, la mancanza di conoscenza del protagonista riguardo alla propria. Nei primi due film di Bourne lo abbiamo visto affrontare una situazione pericolosa dopo l’altra, il tutto mentre cercava di gestire gli effetti dell’amnesia. Poco a poco, nel corso del tempo, ha incontrato funzionari governativi e colleghi assassini che lo hanno aiutato a mettere insieme i pezzi del puzzle: il suo nome era David Webb ed era un assassino per conto di Treadstone, un’operazione della CIA.

Nei primi tre film, e in particolare in The Bourne Ultimatum, vediamo che cercare di capire chi sei e come sei diventato quella persona è un’esperienza disorientante e traumatizzante. Jason ha flashback terrificanti e fatica a capire di chi fidarsi. Questa esperienza caotica, che si svela lentamente, raggiunge il culmine in The Bourne Ultimatum. Mentre si affretta a scoprire di più sulle sue origini alla Treadstone, la CIA sta attivamente cercando di ucciderlo prima che possa scoprire la verità, perché sa che potrebbe usare quelle informazioni per causare danni irreparabili alla loro operazione.

Quando Jason finalmente raggiunge la struttura in cui è stato addestrato, scopre di essersi offerto volontariamente alla Treadstone e, nonostante i dubbi, ha scelto di continuare. Questo segna una svolta per lui. Finalmente conosce una parte fondamentale della sua identità, ma non è facile conviverci. Sapere di aver scelto di contribuire alla violenza e al dolore causati dal programma gli fa capire che deve lasciarsi alle spalle la parte della sua identità che è Jason Bourne.

La fine di The Bourne Ultimatum lascia ampio spazio a futuri capitoli

Mentre gli agenti della CIA inseguono Jason sul tetto della struttura in cui è stato addestrato, lui affronta uno degli agenti, Paz (Edgar Ramirez), e lo sfida a riflettere sul motivo per cui vuole ucciderlo. Jason ripete le parole di un altro agente di Treadstone, il professore di The Bourne Identity, che lui stesso ha ucciso. Dice a Paz: “Guardaci. Guarda cosa ti costringono a fare”. È come se volesse dire che finalmente capisce il vero prezzo della vita che una volta ha scelto di condurre e spera che anche gli altri si rendano conto dei sacrifici che hanno fatto.

Poi si tuffa dal tetto nell’East River. All’inizio sembra che David sia morto. Tuttavia, nei momenti finali del film, apprendiamo da un notiziario che il suo corpo non è stato ancora recuperato e poi vediamo il suo corpo apparentemente senza vita entrare in azione e nuotare via. Se la serie fosse finita lì, avremmo saputo che era sopravvissuto. Ma questo ha anche lasciato aperta la porta per il proseguimento della storia di Bourne. In primo luogo, in The Bourne Legacy, abbiamo visto come altre operazioni segrete siano state influenzate dopo che le informazioni raccolte da Jason hanno contribuito a smascherare Treadstone e la sua successiva incarnazione, l’Operazione Blackbriar.

Poi, abbiamo visto David lottare (per l’ultima volta?) per scoprire maggiori dettagli sulla sua identità, compresi i legami di suo padre con Treadstone, nel film Jason Bourne del 2016. Quindi, lasciare i momenti finali di The Bourne Ultimatum con dei puntini di sospensione, piuttosto che con un punto, è stato praticamente il finale perfetto, che ha ricordato sottilmente ai fan che la ricerca di David per trovare se stesso potrebbe non finire mai veramente. Di recente, ci sono infatti state novità riguardo la saga, i cui diritti sono stati acquistati da Universal. Prossimamente, potrebbero dunque arrivare nuovi film dedicati all’agente senza memoria.