The Batman 2 potrebbe recuperare una grande storia d’amore mai realizzata dal MCU

The Batman: Part II si sta già configurando come uno dei sequel più attesi del cinema supereroistico, e le ultime indiscrezioni sul casting potrebbero renderlo ancora più intrigante. Se confermate, non solo introdurrebbero una delle tragedie più iconiche di Gotham, ma riporterebbero in scena una coppia di attori che il Marvel Cinematic Universe aveva lasciato ai margini di una storia sentimentale mai davvero esplorata.

Dopo il successo del primo The Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, il secondo capitolo è atteso nelle sale nel 2027. Nelle ultime settimane, però, nuovi report di casting hanno iniziato a collegare il film a nomi di peso, creando un curioso ponte tra DC e Marvel.

Harvey e Gilda Dent: la coppia che il MCU non ha mai raccontato

Secondo le indiscrezioni, Sebastian Stan sarebbe stato scelto per interpretare Harvey Dent, destinato a diventare Due Facce, mentre Scarlett Johansson sarebbe in trattative avanzate per il ruolo di Gilda Dent, moglie di Harvey. Se confermata, la presenza di entrambi i personaggi suggerirebbe una trama ispirata a The Long Halloween, in cui il rapporto tra i Dent rappresenta il cuore emotivo della tragedia.

L’eventuale accoppiata Stan–Johansson avrebbe però un significato ulteriore. Entrambi sono volti storici del MCU e, nei fumetti Marvel, i loro personaggi — Bucky Barnes e Natasha Romanoff — condividono una relazione complessa e tormentata, mai realmente portata sullo schermo. Nel MCU, infatti, Black Widow è stata legata sentimentalmente a Bruce Banner, lasciando irrisolta la dinamica con il Soldato d’Inverno.

In questo senso, The Batman: Part II potrebbe offrire ai due attori quella storia d’amore tragica e adulta che Marvel Studios ha scelto di non raccontare. Una relazione destinata alla rovina, capace però di aggiungere profondità emotiva alla trasformazione di Harvey Dent e di arricchire ulteriormente l’universo realistico e oscuro costruito da Reeves.

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata sul casting, ma se le voci dovessero rivelarsi fondate, il film potrebbe trasformare una “occasione mancata” del MCU in uno degli elementi più potenti del nuovo ciclo cinematografico DC. The Batman: Part II resta fissato per l’uscita del 1° ottobre 2027.