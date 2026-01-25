Chicago Fire: la stagione 14 perde un membro chiave di Firehouse 51 (ma solo temporaneamente)

Un nuovo aggiornamento scuote Chicago Fire nel pieno della stagione 14. La serie ammiraglia del franchise One Chicago si prepara infatti a dire addio — almeno per ora — a uno dei membri più importanti di Firehouse 51, segnando un cambiamento rilevante nella seconda parte dell’annata.

Dopo un inizio di stagione già segnato da alcune uscite e nuovi ingressi, il cast era rimasto relativamente stabile. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il procedural NBC è pronto a introdurre una svolta narrativa significativa proprio mentre si avvicina il finale di stagione.

L’assenza di Dom Pascal e il “caveat” che cambia tutto

Come riportato da Deadline, Dermot Mulroney andrà in pausa temporanea dal ruolo di Dom Pascal a partire dall’episodio 15 della stagione 14. Il personaggio, subentrato come capo battaglione dopo l’uscita di scena di Eamonn Walker (Chief Boden), resterà comunque parte del crossover One Chicago del 2026, prima di assentarsi fino alla fine dell’anno, con un possibile rientro successivo.

Durante l’assenza di Pascal, la serie introdurrà Rob Morgan nei panni del Battalion Chief Hopkins, chiamato a coprire temporaneamente il vuoto di comando a Firehouse 51. Una scelta che permetterà allo show di mantenere l’equilibrio narrativo senza privarsi definitivamente di un personaggio ormai centrale.

L’uscita di scena di Pascal non è legata a sviluppi drammatici o a un addio definitivo, ma — secondo le fonti — a strategie di contenimento dei costi, sempre più comuni nelle serie corali di lunga durata. Invece di diluire le assenze, la produzione avrebbe preferito costruire una storyline coerente per giustificare una pausa prolungata del personaggio.

Negli ultimi episodi, Pascal era alle prese con le conseguenze dei tagli al budget del CFD, arrivando persino a valutare una candidatura politica per incidere realmente sul futuro del dipartimento. Non è ancora chiaro se questa trama sarà direttamente collegata alla sua assenza, ma il contesto rende la scelta narrativa plausibile.

Il report non conferma ufficialmente il ritorno di Pascal entro la fine della stagione 14, ma sottolinea che non si tratta di un’uscita permanente. Chicago Fire ha già affrontato in passato situazioni simili, e resta da vedere se NBC e Wolf Entertainment riusciranno a reintegrare il personaggio prima della stagione 15.