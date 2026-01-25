HomeSerie TvNews

Chicago Fire: la stagione 14 perde un membro chiave di Firehouse 51 (ma solo temporaneamente)

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Chicago Fire serie tv 2012

Un nuovo aggiornamento scuote Chicago Fire nel pieno della stagione 14. La serie ammiraglia del franchise One Chicago si prepara infatti a dire addio — almeno per ora — a uno dei membri più importanti di Firehouse 51, segnando un cambiamento rilevante nella seconda parte dell’annata.

Dopo un inizio di stagione già segnato da alcune uscite e nuovi ingressi, il cast era rimasto relativamente stabile. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il procedural NBC è pronto a introdurre una svolta narrativa significativa proprio mentre si avvicina il finale di stagione.

L’assenza di Dom Pascal e il “caveat” che cambia tutto

Come riportato da Deadline, Dermot Mulroney andrà in pausa temporanea dal ruolo di Dom Pascal a partire dall’episodio 15 della stagione 14. Il personaggio, subentrato come capo battaglione dopo l’uscita di scena di Eamonn Walker (Chief Boden), resterà comunque parte del crossover One Chicago del 2026, prima di assentarsi fino alla fine dell’anno, con un possibile rientro successivo.

Durante l’assenza di Pascal, la serie introdurrà Rob Morgan nei panni del Battalion Chief Hopkins, chiamato a coprire temporaneamente il vuoto di comando a Firehouse 51. Una scelta che permetterà allo show di mantenere l’equilibrio narrativo senza privarsi definitivamente di un personaggio ormai centrale.

L’uscita di scena di Pascal non è legata a sviluppi drammatici o a un addio definitivo, ma — secondo le fonti — a strategie di contenimento dei costi, sempre più comuni nelle serie corali di lunga durata. Invece di diluire le assenze, la produzione avrebbe preferito costruire una storyline coerente per giustificare una pausa prolungata del personaggio.

Negli ultimi episodi, Pascal era alle prese con le conseguenze dei tagli al budget del CFD, arrivando persino a valutare una candidatura politica per incidere realmente sul futuro del dipartimento. Non è ancora chiaro se questa trama sarà direttamente collegata alla sua assenza, ma il contesto rende la scelta narrativa plausibile.

Il report non conferma ufficialmente il ritorno di Pascal entro la fine della stagione 14, ma sottolinea che non si tratta di un’uscita permanente. Chicago Fire ha già affrontato in passato situazioni simili, e resta da vedere se NBC e Wolf Entertainment riusciranno a reintegrare il personaggio prima della stagione 15.

Articolo precedente
Invincible: il trailer della stagione 4 riunisce Mark e Omni-Man e introduce Thragg
Articolo successivo
Tracker: la stagione 3 riunisce Justin Hartley e la Lois Lane di Smallville dopo 15 anni
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved