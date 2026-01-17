Kathleen Kennedy rivela quali film di Star Wars sono “ancora in vita”

Kathleen Kennedy, che presto lascerà la carica di presidente della Lucasfilm, ha rivelato quali film di Star Wars sono “ancora in qualche modo vivi” mentre si prepara a passare il testimone al direttore creativo Dave Filoni e al vicepresidente esecutivo della Lucasfilm Lynwen Brennan. Kennedy, presidente della Lucasfilm dal 2012, ha infatti supervisionato il ritorno di Star Wars sul grande schermo e la sua incursione nella TV live-action.

Non si può negare il continuo successo finanziario di Star Wars. Ciononostante, nel corso degli anni il franchise ha dovuto affrontare una serie di critiche creative, con la trilogia sequel che ha diviso la fervente base di fan. Ora, mentre Kennedy si prepara a lasciare l’incarico, resta da vedere quanti dei progetti precedentemente annunciati siano ancora in cantiere e se quelli bloccati in un limbo di sviluppo possano essere resuscitati.

Rian Johnson era pronto a dirigere una nuova trilogia di Star Wars; più recentemente anche Simon Kinberg è stato scelto per dirigerne una. Poi c’è il film L’alba degli Jedi di James Mangold, annunciato allo Star Wars Celebration 2023, la sceneggiatura di Taika Waititi, il progetto su Lando di Donald Glover, che continua a languire, e altro ancora. Quando Deadline le ha chiesto come stavano procedendo alcuni progetti durante la sua intervista di addio, Kennedy ha risposto: “Devo stare attenta a cosa dico”.

“Jim Mangold e Beau Willimon hanno scritto una sceneggiatura incredibile, ma è decisamente fuori dagli schemi ed è in sospeso. Taika ha consegnato una sceneggiatura che trovo esilarante e fantastica. Non è solo una mia decisione, soprattutto ora che sto per lasciare l’incarico. Donald Glover ha consegnato una sceneggiatura. E, come avete letto, Steven Soderbergh e Adam Driver hanno consegnato una sceneggiatura scritta da Scott Burns. Era semplicemente fantastica. Tutto è possibile se qualcuno è disposto a correre il rischio“.

Nell’ottobre 2025, Adam Driver ha rivelato che lui, Steven Soderbergh e Scott Burns avevano sviluppato una sceneggiatura intitolata The Hunt for Ben Solo, ambientata dopo gli eventi di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. La notizia ha causato una valanga di sostegno al progetto, con i fan che hanno organizzato campagne e cartelloni pubblicitari per convincere la Disney della necessità di un film su Ben Solo, dopo la sua morte sacrificale per salvare Rey.

Kennedy ha dunque confermato che The Hunt for Ben Solo, così come il progetto L’alba degli Jedi di Mangold – un film che esplora le origini dei Jedi 25.000 anni prima della saga di Skywalker – erano entrambi “davvero in secondo piano”, mentre le sceneggiature scritte da Taika Waititi e Donald Glover di Solo sono “ancora in qualche modo vive”. “Spetterà al nuovo team decidere”, ha detto Kenney.

Sorprendentemente, non è stato fatto alcun riferimento al ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker. Il film dal titolo provvisorio New Jedi Order è stato annunciato insieme al film di Mangold allo Star Wars Celebration 2023, con Sharmeen Obaid-Choy alla regia. A dicembre, Ridley ha dichiarato a IGN che il film “varrà l’attesa” e che ha fiducia nei creativi che lo stanno sviluppando.

La trilogia di Johnson è invece stata messa in secondo piano qualche tempo fa, in seguito al suo investimento nella serie Knives Out. Tuttavia, Kennedy ritiene anche che sia stato “spaventato” dalle critiche negative online seguite a Star Wars: Gli ultimi Jedi.

“Penso che Rian abbia realizzato uno dei migliori film di Star Wars”, ha detto Kennedy a Deadline. “È un regista brillante e si è spaventato. Questa è la parte difficile. Quando le persone entrano in questo mondo, tutti i registi e gli attori mi chiedono: ‘Cosa succederà?’. Sono un po’ spaventati“.

Durante l’intervista, Kennedy ha però confermato che la trilogia di Kinberg (X-Men: Conflitto finale, Mr. & Mrs. Smith) è ancora in fase di sviluppo, con lo sceneggiatore e il produttore attualmente al lavoro sulle revisioni. “Sta lavorando proprio ora. Ha scritto qualcosa che abbiamo letto ad agosto, ed era molto buono, ma non era ancora pronto. Abbiamo praticamente stravolto la storia e poi abbiamo dedicato molto tempo alla sceneggiatura, che ha finito letteralmente circa quattro settimane fa. È una sceneggiatura molto dettagliata, di circa 70 pagine. Quindi dovrebbe darci qualcosa a marzo”.

Il presidente della Lucasfilm ha poi rivelato che Filoni e Brennan sono interessati al lavoro di Kinberg (Filoni e Kinberg hanno già lavorato insieme a Star Wars Rebels). “So che Dave e Lynwen sono molto d’accordo con quello che sta facendo Simon, e sarebbe una nuova trilogia. Nella linea temporale delle cose, questo ci porta ben oltre il 2030. Quindi questo è davvero il prossimo passo”.

La passione di Kennedy per tutti questi concetti è evidente, ma lei stessa ha spiegato perché alcuni sono stati accantonati o cancellati del tutto: “Ricordo che quando ho iniziato questo lavoro, la prima cosa che Bob Iger mi ha detto è stata: ‘Sii audace’. Mi è sempre piaciuto questo consiglio, perché penso che bisogna essere audaci e disposti a correre dei rischi con le persone e con le idee. Altrimenti si finisce per fare sempre le stesse cose. In questo momento viviamo in un’epoca in cui le aziende sono molto avverse al rischio, e lo capisco”.

“Sento tutte le conversazioni. Devono soddisfare Wall Street, e lo capisco, ma credo anche che questo sia ciò che contribuisce alla scomparsa delle cose, in definitiva. Penso semplicemente che bisogna correre questi rischi. Tutto quello che ti ho appena detto è un po’ un azzardo, perché nessuno di quei registi sta semplicemente cercando di fare le solite cose. Questo mi entusiasma, ma lo studio è nervoso al riguardo, ed è più o meno questa la situazione attuale”.

Come noto, Star Wars tornerà al cinema per la prima volta dopo sette anni questo maggio, con The Mandalorian e Grogu che fanno il loro salto sul grande schermo. La seconda stagione di Ahsoka di Filoni dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine dell’anno. Star Wars: Starfighter di Shawn Levy e Ryan Gosling uscirà invece nel 2027, la prima storia di Star Wars ambientata dopo gli eventi della trilogia sequel. Chiaramente, ci sono molte novità Star Wars da attendere nei prossimi anni.