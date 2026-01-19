Rian Johnson risponde a Kathleen Kennedy sull’essere stato spaventato dalle critiche a Gli Ultimi Jedi

Il regista di Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, Rian Johnson, ha risposto con sincerità su X alle affermazioni di Kathleen Kennedy sul suo rapporto con la saga, affermando di non essere affatto stato spaventato dalle critiche dei fan al film. Il capitolo di Johnson del 2017 ha infatti suscitato opinioni contrastanti tra il pubblico e la Kennedy ha recentemente suggerito che questa reazione sia il motivo per cui il regista non è tornato a realizzare altri film di Star Wars.

Kennedy attribuisce anche il mancato ritorno di Johnson a Star Wars all’accordo del regista con Netflix per scrivere e dirigere altri due film di Knives Out, il secondo dei quali, Wake Up Dead Man (2025), è uscito a dicembre. Il dirigente ha poi elogiato il lavoro di Johnson in una galassia lontana lontana, dicendo: “Penso che Rian abbia realizzato uno dei migliori film di Star Wars. È un regista brillante e si è spaventato. Questa è la parte difficile. Quando le persone entrano in questo spazio, tutti i registi e gli attori mi chiedono: “Cosa succederà?”. Sono un po’ spaventati”.

Gli ultimi Jedi è forse uno dei film di Star Wars che ha diviso di più il pubblico, ma è stato comunque un grande successo. Il film ha incassato oltre 1,332 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film più redditizio della trilogia sequel della Disney. Sebbene alcuni spettatori abbiano contestato il trattamento riservato ai personaggi storici, in particolare Luke interpretato da Mark Hamill, e la sovversione delle tradizioni del franchise, le recensioni sono state generalmente positive da parte della critica.

Su Rotten Tomatoes, il film gode di un ottimo punteggio del 91% da parte della critica, un notevole balzo in avanti rispetto al 41% del Popcornmeter. Il successo di questo capitolo centrale della trilogia sequel, che segue i nuovi personaggi Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac) mentre affrontano Kylo Ren (Adam Driver) e il malvagio Primo Ordine, ha portato alla notizia che Johnson avrebbe diretto una trilogia separata di Star Wars. Gli anni sono passati senza alcun progresso apparente, tuttavia, e la trilogia è stata dichiarata “effettivamente morta” in un rapporto di THR lo scorso novembre.

Nonostante il recente post di Johnson, non sembrano esserci piani concreti per un suo ritorno a Star Wars nel prossimo futuro. Oltre a giocare con idee per un potenziale Knives Out 4, il regista ha dichiarato a Empire lo scorso autunno che il suo prossimo progetto “richiama i thriller paranoici degli anni ’70” e che presenta “un leggero elemento fantascientifico”.

Tuttavia, Johnson ha recentemente dichiarato a THR: “Una parte del mio cervello sarà sempre in Star Wars. È una parte così importante di me e del mio modo di pensare”. Anche se il regista potrebbe non tornare immediatamente nel mondo della famosa saga Disney, è chiaro che la risposta a Star Wars: Gli ultimi Jedi non lo ha spaventato dal tornare potenzialmente a lavorare su questa proprietà intellettuale in futuro.