Stan Lee, ritrovato lo script perduto del suo film horror sci-fi: grandi novità per Carnival of Killers

Stan Lee non è stato solo il leggendario padre di Marvel Comics. Nel corso della sua carriera, il fumettista e autore americano ha esplorato anche territori più oscuri, tra horror e fantascienza, lasciando diversi progetti mai arrivati sullo schermo. Uno di questi, a lungo dimenticato, potrebbe finalmente vedere la luce.

Il regista Timur Bekmambetov ha infatti rivelato di aver ritrovato il trattamento originale di Carnival of Killers, un film horror sci-fi concepito da Stan Lee e ambientato durante la Grande Depressione. Bekmambetov ha confermato di aver acquisito i diritti del progetto e di aver già sviluppato una sceneggiatura completa, aprendo concretamente la strada alla sua realizzazione.

Il regista ha raccontato di aver conosciuto Lee nel 2009 al San Diego Comic-Con, durante la promozione del film 9. In quell’occasione, Lee gli parlò della propria infanzia segnata dalla crisi economica e dall’esperienza quasi mitica del circo, un immaginario che avrebbe poi influenzato anche la creazione dei suoi supereroi.

Carnival of Killers e l’universo horror dimenticato di Stan Lee

Secondo Bekmambetov, Carnival of Killers è direttamente ispirato a quei ricordi: la storia racconta un’invasione aliena che prende di mira artisti, lottatori e acrobati di un circo durante gli anni ’30. Un racconto che mescola fantascienza, horror e memoria personale, mostrando un lato di Stan Lee molto lontano dall’universo Marvel.

Il progetto non sarebbe un caso isolato. Già nel 2021 era stato annunciato che la casa di produzione Bazelevs stava sviluppando un vero e proprio universo cinematografico basato sulle storie horror scritte da Lee sotto l’etichetta POW! Entertainment. Oltre a Carnival of Killers, tra i titoli presi in considerazione c’era anche Sawbones, altro racconto cupo e visionario.

Negli ultimi anni Bekmambetov si è concentrato soprattutto sullo Screenlife, ma il recente ritorno a una regia più tradizionale potrebbe rappresentare il momento giusto per riportare in vita questi progetti. Se realizzato, Carnival of Killers sarebbe anche il primo adattamento cinematografico non Marvel di un’opera di Stan Lee, un evento storico per il cinema di genere.

Resta ora da capire se il regista riuscirà a trovare i partner finanziari giusti per dare forma a questo lato meno conosciuto, ma affascinante, dell’eredità creativa di Stan Lee.

FOTO DI COPERTINA: Stan Lee, autore americano di fumetti, durante il Comikaze Expo al Los Angeles Convention Center. — Foto di bettorodrigues via DepositPhotos.com