Vampirina: Teenage Vampire – tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Disney tra musica, adolescenza e segreti

Vampirina: Teenage Vampire è una serie televisiva musicale americana sviluppata da Randi Barnes. È ispirata alla serie Disney Jr. Vampirina, a sua volta basata sui libri Vampirina Ballerina di Anne Marie Pace. La serie è stata trasmessa per la prima volta il 12 settembre 2025 su Disney Channel, con tutti gli episodi della prima stagione disponibili su Disney+ negli Stati Uniti dal 15 ottobre 2025. La serie vede protagonisti Kenzi Richardson, Jiwon Lee, Shaun Dixon, Milo Maharlika e Faith Hedley.

Vampirina: Teenage Vampire, quando esce

La serie è stata trasmessa per la prima volta il 12 settembre 2025 su Disney Channel, mentre tutti gli episodi della prima stagione sono stati pubblicati su Disney+ negli Stati Uniti il 15 ottobre 2025. In Italia l’uscita è prevista per Mercoledì 21 gennaio 2026, su Disney+.

La trama, il cast e i personaggi di Vampirina: Teenage Vampire

Vee Hauntley, una vampira adolescente, lascia la Transilvania per frequentare un collegio di arti performative. Mentre vive tra gli umani, persegue la sua passione per la musica mantenendo segreta la sua identità di vampira per evitare i cacciatori di vampiri Van Helsing. La sfida si intensifica quando i suoi genitori iperprotettivi le mandano un fantasma troppo zelante ad accompagnarla e uno dei suoi compagni di classe nasconde il fatto di essere lui stesso un Van Helsing.

I personaggi di Vampirina: Teenage Vampire

La forza di Vampirina: Teenage Vampire risiede anche nel suo cast di personaggi, che unisce figure originali, legami familiari e nuove dinamiche scolastiche. Ogni personaggio contribuisce a costruire un racconto di crescita, identità e segreti in un contesto fantasy-musicale.

Personaggi principali

Vampirina “Vee” Hauntley Interpretata da Kenzi Richardson, Vee è una vampira tredicenne con una grande passione per il canto. Lascia la Transilvania per frequentare il collegio Wilson Hall e inseguire i suoi sogni musicali, cercando al tempo stesso di mantenere segreta la propria natura. Nell’episodio First Day of School viene rivelato il suo nome completo: Vampirina Bubonica Hauntley.

Sophie Choi Doppiata da Jiwon Lee, Sophie è la coinquilina di Vee: gentile, ansiosa e leale, diventa rapidamente la sua migliore amica. È anche una DJ, elemento che rafforza il legame musicale tra le due e offre a Vee un primo vero punto di riferimento umano.

Elijah Summers Con la voce di Shaun Dixon, Elijah è l’interesse romantico di Vee. Apparentemente un ragazzo normale, nasconde un segreto importante: appartiene alla famiglia Van Helsing. Diviso tra le aspettative familiari e il desiderio di scegliere il proprio destino, rappresenta uno dei conflitti morali più interessanti della serie.

Demi Interpretato da Milo Maharlika, Demi è un fantasma iperattivo di 600 anni incaricato di vegliare su Vee. Eccessivamente zelante e spesso invadente, aggiunge una forte componente comica alla serie. Nell’episodio First Final viene rivelato il suo vero nome: Demetrius Montague Philosan.

Britney Hightower Doppiata da Faith Hedley, Britney è una studentessa “legacy” di Wilson Hall, estremamente talentuosa e competitiva. È la classica frenemy di Vee: rivale, ma non del tutto antagonista, incarnazione della pressione e del confronto tipici dell’ambiente scolastico.

Personaggi ricorrenti

Boris Hauntley Padre di Vee, doppiato da Jeff Meacham. Rappresenta il legame con le tradizioni vampiresche e la preoccupazione genitoriale per la sicurezza della figlia.

Oxana Hauntley Madre di Vee, con la voce di Kate Reinders, è più aperta e incoraggiante rispetto al marito, sostenendo il percorso di crescita e indipendenza della figlia.

Dean Merriweather Doppiata da Kim Coles, è la preside di Wilson Hall, figura autoritaria ma complessa, simbolo delle regole e delle aspettative dell’istituzione scolastica.

Moriah Summers Con la voce di Hannah Whitley, è la sorella maggiore di Elijah e insegnante supplente al collegio, ponte narrativo tra la vita privata degli studenti e l’ambiente accademico.

Guest star di rilievo

Megan Doppiata da Jenna Davis, è una carismatica studentessa più grande e leader del club musicale Spotlights.

Ruby Con la voce di Mykal-Michelle Harris, è una fata della luna di sangue che concede a Vee il desiderio di rivivere Halloween.

Billie Interpretata da Janice LeAnn Brown, è una maga di Staten Island e amica di lunga data di Vee.

Emily Eisenberg / Millie Eyelash Doppiata da Ariel Martin, è una famosa popstar che visita Wilson Hall, portando nel racconto una riflessione sul successo e sull’immagine pubblica.

Perché Vampirina: Teenage Vampire segna una svolta per il franchise

Con Vampirina: Teenage Vampire, Disney compie un passo strategico: far crescere il personaggio insieme al suo pubblico. Non si tratta di un semplice sequel, ma di un vero coming-of-age animato, dove il fantasy diventa linguaggio simbolico per raccontare insicurezze, desideri e sogni adolescenziali.

La musica, il collegio e il segreto da custodire trasformano Vampirina in una figura ancora più universale: diversa, talentuosa, fragile e determinata. Un racconto che parla di identità e appartenenza, rendendo la serie uno dei progetti animati Disney più interessanti del 2025.