Storaro: Piano B Produzioni e Vittorio Storaro insieme per un documentario sul maestro della fotografia

PIANO B PRODUZIONI, assieme a STORARO ART, è lieta di annunciare la nuova produzione del documentario STORARO dedicato al celebre autore della cinematografia Vittorio Storaro, che firma anche la regia mentre mette in scena l’artista che ha trasformato la luce in linguaggio e visione. Un viaggio intimo e visionario tra memoria e creazione, in cui ogni raggio di luce diventa esperienza, intuizione, emozione.

Attraverso incontri con grandi maestri del cinema e luoghi profondamente legati alla sua storia personale e artistica, Storaro accompagna lo spettatore dentro il proprio universo creativo, rivelando l’anima di un autore che ha illuminato il mondo per raccontarlo meglio. Il docufilm ripercorre il percorso umano e professionale di Vittorio Storaro attraverso la luce, elemento fondante della sua poetica visiva. L’opera esplora le tappe principali della sua vita privata e artistica, con particolare attenzione ai grandi maestri con cui ha collaborato e che hanno contribuito a definire la sua visione cinematografica, mentre la narrazione intreccia materiali d’archivio — rari o inediti — e riprese realizzate nei luoghi simbolici della sua biografia, assieme alla dimensione domestica della casa di Roma, la famiglia, i libri, i volti a lui vicini: l’uomo e l’artista si rivelano in esso come un’unica identità.

STORARO racconta una delle figure più influenti della storia del cinema mondiale, autore visivo che ha ridefinito il linguaggio cinematografico, studiato e insegnato nelle scuole di cinema di tutto il mondo. Il film ha una naturale vocazione internazionale, specchio di una carriera profondamente transnazionale di Vittorio Storaro tra Italia, Stati Uniti e Spagna. Tra i nomi che hanno segnato il suo percorso troviamo infatti Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Carlos Saura, Warren Beatty e molti altri, e nel corso della sua carriera ha ricevuto oltre 60 importanti riconoscimenti internazionali, tra cui tre Premi Oscar per Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, Reds di Warren Beatty e L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Nel 2025 gli è stato conferito il Leone d’Oro al Merito dal Gran Premio Internazionale di Venezia e le principali Accademie cinematografiche — David di Donatello, BAFTA, Goya, Emmy ed European Cinematography Award — gli hanno attribuito nel tempo prestigiosi riconoscimenti.

Dopo l’acclamato Ennio diretto da Giuseppe Tornatore, PIANO B PRODUZIONI è lieta di produrre un’altra prestigiosa opera dedicata a uno dei maestri del cinema italiano, STORARO diretto da Vittorio Storaro.