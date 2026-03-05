Peter Jackson Palma d’Oro onoraria a Cannes 79

Dopo Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep e, lo scorso anno, Robert De Niro, il regista neozelandese Peter Jackson riceverà una Palma d’Oro onoraria in riconoscimento di una carriera che fonde blockbuster hollywoodiani e film d’autore con una straordinaria visione artistica e audacia tecnologica.

«Essere onorato con una Palma d’Oro onoraria a Festival di Cannes è uno dei più grandi privilegi della mia carriera», ha dichiarato Peter Jackson. «Cannes è stata una parte significativa del mio percorso cinematografico. Nel 1988 partecipai al mercato del festival con il mio primo film, Bad Taste, poi nel 2001 proiettammo una sequenza in anteprima di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, entrambi momenti importanti della mia carriera. Questo festival ha sempre celebrato un cinema audace e visionario, e sono incredibilmente grato al Festival di Cannes per essere stato riconosciuto tra i registi e gli artisti il cui lavoro continua a ispirarmi.»

Era il 13 maggio 2001. Baz Luhrmann e Moulin Rouge! avevano aperto la 54ª edizione del Festival di Cannes. Nanni Moretti stava per ricevere la Palma d’Oro per La stanza del figlio dalle mani della presidente di giuria Liv Ullmann. La vita di Peter Jackson sarebbe cambiata grazie a 26 minuti proiettati sulla Croisette: le prime immagini, i primi spettacolari fotogrammi di La Compagnia dell’Anello, ancora in fase di montaggio, mostrati alla stampa sette mesi prima dell’uscita mondiale.

Lo scetticismo iniziale si trasformò presto in entusiasmo generale. Il travolgente successo della saga della Terra di Mezzo iniziò proprio quel giorno. Vincendo la loro audace scommessa, Peter Jackson e New Line Cinema (e in Francia i fratelli Hadida di Metropolitan Filmexport) intrapresero un percorso di gloria globale e riconoscimento, sia critico sia commerciale: 17 premi Oscar (di cui 11 per l’ultimo capitolo, tanti quanti Ben-Hur e Titanic) e 3 miliardi di dollari di incassi — l’ottava impresa cinematografica più redditizia della storia con un investimento dieci volte inferiore.

Venticinque anni dopo, il Festival di Cannes celebrerà Peter Jackson durante la cerimonia di apertura di martedì 12 maggio 2026.

La presidente del festival Iris Knobloch si dice entusiasta che «per la sua 79ª edizione il festival accolga e ringrazi un regista dalla creatività sconfinata che ha dato prestigio al genere fantasy epico».

Il direttore del festival Thierry Frémaux conferma che «c’è chiaramente un prima e un dopo Peter Jackson. Il cinema più grande della vita è il suo marchio di fabbrica, e la sua arte dell’intrattenimento totale è particolarmente ambiziosa. Ha trasformato in modo permanente il cinema hollywoodiano e la concezione stessa dello spettacolo. Ma Peter Jackson non è solo un grande tecnico; è soprattutto un narratore straordinario. E un artista imprevedibile: quale sarà il suo prossimo universo?»

In effetti, pochi registi hanno avviato cambiamenti così decisivi nel loro campo. Peter Jackson — regista, produttore e sceneggiatore — è uno di questi. La sua epica trilogia de Il Signore degli Anelli, iniziata nel 2001, ha rivoluzionato il modo di creare immagini, costruire mondi e raccontare storie sul grande schermo. All’epoca, l’adattamento cinematografico della monumentale opera fantasy di J. R. R. Tolkien era considerato quasi impossibile.

Dopo alcuni successi apprezzati dalla critica — Bad Taste (1987), Braindead (1992) e Creature del cielo (1994) — Jackson iniziò a preparare tre film da distribuire a distanza di un anno:

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello (2001)

Il Signore degli Anelli: Le Due Torri (2002)

Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re (2003)

Girata interamente e simultaneamente negli scenari spettacolari della Nuova Zelanda — dove si svolse anche la post-produzione degli effetti speciali, il montaggio e il mixaggio — la trilogia rappresentò una sfida logistica gigantesca: due anni di pre-produzione, 274 giorni di riprese, tre anni di post-produzione, 20.602 comparse, 2.400 tecnici e un budget di 1 milione di dollari al giorno.

L’opera originale di Tolkien è resa con straordinaria intensità, grande realismo e notevole fedeltà: le sinistre Miniere di Moria, il leggendario scontro tra Gandalf e il Balrog, la battaglia apocalittica del Fosso di Helm, la spettacolare carica della cavalleria dei Rohirrim nei Campi del Pelennor, e lo scontro finale alle Porte di Mordor.

Supportato da Wētā FX, il suo studio di effetti speciali a Wellington che in seguito avrebbe lavorato anche su Avatar, Jackson alterna tecnologie avanzate — algoritmi per ricreare enormi folle e battaglie epiche — a tecniche classiche del cinema, come il posizionamento prospettico, i set naturali e l’uso delle lenti della macchina da presa, senza manipolazioni digitali invasive. Questo equilibrio sottile ha preservato l’autenticità del progetto e ha permesso alla trilogia di resistere al passare del tempo, rendendo l’universo di Tolkien onnipresente nella cultura pop ancora oggi.

Dopo questo successo globale, nel 2005 Peter Jackson ha firmato il remake del leggendario King Kong. Alcuni anni dopo è tornato nella Terra di Mezzo di Tolkien dirigendo la trilogia de Lo Hobbit tra il 2012 e il 2014.

Grande narratore, il regista instancabile ha recentemente intrapreso progetti documentaristici più originali ma altrettanto imponenti. They Shall Not Grow Old (2018) riporta alla luce gli archivi della Prima guerra mondiale attraverso 600 ore di interviste e 100 ore di filmati restaurati e colorizzati.

La miniserie The Beatles: Get Back (2021) offre invece un montaggio di 60 ore di filmati inediti delle sessioni di registrazione dell’album Let It Be all’inizio del 1969.

Quello stesso anno, i The Beatles avevano chiesto a Tolkien il permesso di adattare Il Signore degli Anelli al cinema, con Stanley Kubrick alla regia, John Lennon nel ruolo di Gollum, Paul McCartney come Frodo Baggins, George Harrison nel ruolo di Gandalf e Ringo Starr come Samwise Gamgee.

Il loro più grande fan avrebbe rimediato alla situazione 32 anni dopo.