The Boys – Stagione 5: ecco il trailer della stagione conclusiva

Prime Video ha svelato l’epico trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di The Boys, l’iconica serie di successo mondiale, pluripremiata agli Emmy Awards, che si avvia verso il suo esplosivo capitolo finale. La quinta stagione debutterà l’8 aprile 2026 con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all’indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Il trailer mostra i personaggi iconici della serie mentre si preparano per un’ultima resa dei conti, che culminerà nello scontro decisivo.

Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. È arrivato il momento clou, gente! Sta per succedere qualcosa di grosso.

The Boys è basata sul fumetto best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson, che sono anche executive producer della serie, ed è sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli executive producer della serie figurano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin e Jason Netter. The Boys è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.