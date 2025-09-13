Spider-Man combatte il Thanos non-morto nel nuovo, gloriosamente sanguinoso trailer di Marvel Zombies

Tutti e quattro gli episodi di Marvel Zombies arriveranno su Disney+ entro la fine del mese e un nuovo trailer per la serie animata TV-MA è appena stato pubblicato dai Marvel Studios.

In questo trailer, vediamo versioni non-morte di molti supereroi amati dai fan – persino Capitan Marvel è caduta vittima dell’epidemia di zombi – e una sequenza che scommettiamo nessuno di voi avrebbe mai immaginato di vedere sullo schermo. Sì, è Spider-Man che brandisce l’ascia di Thor, Stormbreaker, in quello che sembra essere un tentativo fallito di abbattere il Titano Pazzo in versione zombi.

L’ultima volta che abbiamo visto la testa di Spidey, Black Panther e Ant-Man è stato in What If… ?, ma con l’attenzione di questa serie sui personaggi della Fase 4, qualcosa ci dice che questa lotta non finirà bene per loro.

Promuovendo Your Friendly Neighborhood Spider-Man all’inizio di quest’anno, il responsabile TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha confermato che Hudson Thames, non Tom Holland, riprenderà il ruolo di Peter Parker in Marvel Zombies.

“Hudson è stata finora la nostra voce animata per Spider-Man nell’MCU. In What If…?, in Your Friendly Neighborhood Spider-Man, e interpreta Spider-Man anche in Marvel Zombies, che uscirà quest’anno per Halloween”, ha dichiarato il dirigente.

Il trailer presenta anche alcune divertenti inquadrature di Blade Knight in azione, offrendo un assaggio di come potrebbe essere il film di Blade, a lungo rimandato. Beh, se mai dovesse succedere, ovviamente.

Di cosa parla Marvel Zombies?

Nell’episodio di What If… ?, intitolato “E se… Zombie?”, gli Avengers e quasi tutto il mondo vengono infettati da un virus zombie che Janet van Dyne porta dal Regno Quantico. Le prime vittime sono suo marito Hank Pym, seguito da sua figlia Hope van Dyne, alias Wasp, e Scott Lang, alias Ant-Man. Molti degli altri Vendicatori si trasformano poi in cadaveri mangia-cervelli, come Iron Man, Doctor Strange, Wong, Occhio di Falco, Falcon e Wanda Maximoff.

Sempre in quell’episodio, una squadra di umani, tra cui Wasp, Spider-Man, Winter Soldier, Hulk, Sharon Carter, Okoye e la testa parlante di Ant-Man in un barattolo, deve quindi sfuggire all’assalto degli zombie. Alla fine, molti dei sopravvissuti muoiono e Hulk si sacrifica per fermare una zombie Wanda superpotente che ha poteri magici grazie alla Gemma della Mente. Gli umani fuggono a Wakanda, ma un cliffhanger anticipa che uno zombie Thanos ha quasi completato il Guanto dell’Infinito.

In Marvel Zombies, dunque, dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un’epidemia zombie, un gruppo di sopravvissuti disperati scopre la chiave per porre fine ai non morti dotati di superpoteri, correndo attraverso un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo.

Il cast di doppiatori include Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne nei ruoli dei loro rispettivi personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Il creatore di “The Walking Dead” Robert Kirkman ha originariamente ideato Marvel Zombies come serie a fumetti nel 2005, ambientata in un universo alternativo popolato da zombie. La serie animata è invece stata realizzata da Bryan Andrews e Zeb Wells. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews e Zeb Wells, mentre i produttori sono Danielle Costa e Carrie Wassenaar.