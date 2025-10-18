HomeFestivalFesta del Cinema di Roma

Il cast di 40 secondi sfila sul red carpet della Festa di Roma 2025

Di Chiara Guida

-

Il cast di 40 secondi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone

Vincenzo Alfieri e il suo cast di giovani attori di 40 secondi hanno sfilato sul tappeto rosso della cavea dell’Auditorium Parco della Musica in occasione della Festa del Cinema di Roma 2025. Con il regista, gli interpreti del film, tra cui Francesco Gheghi e Francesco Di Leva che, dopo la loro fortunata collaborazione in Familia, tornano a condividere lo schermo per un’altra storia terribile, raccontata in maniera magistrale nel film.

40 Secondi è un film del 2025 diretto da Vincenzo Alfieri con Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Enrico Borello, Sergio Rubini, Josafat Vagni, Maurizio Lombardi.

Leggi la nostra recensione di 40 secondi

Un litigio per un semplice equivoco si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita ai danni di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di ventuno anni che, in 40 secondi, viene ucciso.  Ispirato a una storia vera, il film ripercorre le ventiquattro ore che precedono il tragico evento, in cui si intrecciano incontri casuali, rivalità e tensioni latenti: un viaggio attraverso la banalità del male che indaga la natura umana e i suoi condizionamenti.

Il film è prodotto e distribuito da Eagle Pictures, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio e la concessione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Parco archeologico Cerite e via degli Inferi.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

