Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma 2025

Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Ad annunciarlo il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga.
La Festa celebrerà il regista, uno dei più grandi della storia del cinema iraniano e uno dei maggiori autori contemporanei, premiato in tutti i più importanti festival internazionali, in occasione della proiezione del suo nuovo film, Un semplice incidente (Un simple accident), vincitore della Palma d’oro a Cannes, nelle sale italiane dal 6 novembre. Per la prima volta dopo quindici anni, Panahi non mette più in scena se stesso ma offre l’ennesima testimonianza di un’idea di cinema straordinariamente vitale, capace di coniugare impegno civile, sperimentazione formale e una libertà d’invenzione probabilmente senza pari.
Il Premio alla Carriera sarà consegnato dal regista premio Oscar® Giuseppe Tornatore.