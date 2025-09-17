Murdaugh: Morte in famiglia, il trailer della serie su Disney+ dal 15 ottobre

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della serie originale Murdaugh: Morte in famiglia, che debutterà mercoledì 15 ottobre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Maggie e Alex conducono una vita lussuosa e privilegiata in quanto membri di una delle più potenti dinastie legali della Carolina del Sud. Ma quando il loro figlio Paul rimane coinvolto in un incidente mortale in barca, la famiglia si trova ad affrontare una prova senza precedenti. Man mano che i particolari vengono alla luce ed emergono nuove sfide, i legami della famiglia con diverse morti misteriose sollevano interrogativi che minacciano tutto ciò che Maggie e Alex hanno di più caro. Ispirato al popolare podcast “Murdaugh Murders”.

Jason Clarke e Patricia Arquette protagonisti di Murdaugh: Morte in famiglia

La serie è interpretata da Jason Clarke nel ruolo di “Alex Murdaugh”, Patricia Arquette in quello di “Maggie Murdaugh”, Johnny Berchtold nei panni di “Paul Murdaugh”, Will Harrison in quelli di “Buster Murdaugh”, Brittany Snow nel ruolo di “Mandy Matney” e J. Smith-Cameron nel ruolo di “Marian Proctor”.

Murdaugh: Morte in famiglia è opera del co-creatore e showrunner Michael D. Fuller (Quarry – Pagato per uccidere, Rectify e Locke & Key) e della co-creatrice Erin Lee Carr (Britney contro Spears, I Love You, Now Die e Mommy Dead and Dearest). Nick Antosca (A Friend of the Family, The Act e Candy – Morte in Texas) e Alex Hedlund per Eat the Cat sono gli executive producer insieme a Mandy Matney. Lo studio è UCP, una divisione di Universal Studio Group.

