Murdaugh: Morte in famiglia, il trailer della serie su Disney+ dal 15 ottobre

Di Chiara Guida

-

Murdaugh Morte in famiglia
Murdaugh Morte in famiglia - Foto cortesia di Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della serie originale Murdaugh: Morte in famiglia, che debutterà mercoledì 15 ottobre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Maggie e Alex conducono una vita lussuosa e privilegiata in quanto membri di una delle più potenti dinastie legali della Carolina del Sud. Ma quando il loro figlio Paul rimane coinvolto in un incidente mortale in barca, la famiglia si trova ad affrontare una prova senza precedenti. Man mano che i particolari vengono alla luce ed emergono nuove sfide, i legami della famiglia con diverse morti misteriose sollevano interrogativi che minacciano tutto ciò che Maggie e Alex hanno di più caro. Ispirato al popolare podcast “Murdaugh Murders”.

Jason Clarke e Patricia Arquette protagonisti di Murdaugh: Morte in famiglia

La serie è interpretata da Jason Clarke nel ruolo di “Alex Murdaugh”, Patricia Arquette in quello di “Maggie Murdaugh”, Johnny Berchtold nei panni di “Paul Murdaugh”, Will Harrison in quelli di “Buster Murdaugh”, Brittany Snow nel ruolo di “Mandy Matney” e J. Smith-Cameron nel ruolo di “Marian Proctor”.

Murdaugh: Morte in famiglia è opera del co-creatore e showrunner Michael D. Fuller (Quarry – Pagato per uccidere, Rectify e Locke & Key) e della co-creatrice Erin Lee Carr (Britney contro Spears, I Love You, Now Die e Mommy Dead and Dearest). Nick Antosca (A Friend of the Family, The Act e Candy – Morte in Texas) e Alex Hedlund per Eat the Cat sono gli executive producer insieme a Mandy Matney. Lo studio è UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Disney+ offre contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Gli abbonati potranno scegliere tra serie originali come la serie FX originale Alien: Pianeta Terra, Only Murders in the Building, la serie FX The Bear così come gli ultimi blockbuster che includono il film Disney Lilo & Stitch e il film Marvel Studios Thunderbolts*, ma anche la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia disponibile ogni venerdì su Disney+.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre alla “Modalità Junior” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
