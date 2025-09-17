HomeTrailerAnaconda: il trailer e il poster del film con Jack Black
Anaconda: il trailer e il poster del film con Jack Black

Sony Pictures ha diffuso il trailer e il poster di Anaconda diretto da Tom Gormican (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Il talento di Mr. C) con Jack Black (Un film Minecraft, Jumanji – Benvenuti nella giungla), Paul Rudd (Ant-Man, Avengers: Endgame, Death of a Unicorn), Steve Zahn (Diario di una schiappa), Thandiwe Newton (Westworld – Dove tutto è concesso, La ricerca della felicità), Daniela Melchior (Guardiani della Galassia Vol. 3, Fast X) e Selton Mello (Io sono ancora qui).

Anaconda, prodotto da Sony Pictures, scritto da Tom Gormican e Kevin Etten (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Il talento di Mr. C), sarà al cinema da gennaio 2026 distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Anaconda

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) sono migliori amici fin dall’infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il “classico” cinematografico Anaconda. Quando una crisi di mezza età li spinge a buttarsi finalmente nell’impresa, partono per le profondità dell’Amazzonia per iniziare le riprese. Ma le cose si fanno serie quando appare improvvisamente una vera anaconda gigante, trasformando il loro set caotico e comico in in una trappola mortale. Il film che muoiono dalla voglia di girare? Potrebbe letteralmente ucciderli…

