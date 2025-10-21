Jennifer Lawrence incanta alla Festa di Roma con un look Dior da red-carpet

La star hollywoodiana Jennifer Lawrence ha illuminato il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 lunedì 20 ottobre, in occasione della première di Die, My Love. Sul tappeto all’Auditorium Parco della Musica, l’attrice ha fatto un ingresso elegante e raffinato, conquistando l’attenzione tra i fotografi e la folla di fan in attesa.

Lawrence, ambasciatrice da lungo tempo della maison Dior, ha indossato un outfit della collezione Primavera/Estate 2026 firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson: un mix sorprendente tra casual e couture, con un maglione color sabbia dal taglio rilassato abbinato a una maxi-gonna in tulle bianco a pois con volume balloon. Scarpe nere a punta, cinturino sottile e dettagli dallo stile aristocratico hanno completato il look perfettamente calibrato tra tradizione e modernità.

La scelta dell’abito segna anche un momento significativo nel percorso dell’attrice: uscita da un periodo di riflessione e attesa, Jennifer Lawrence torna sotto i riflettori in un contesto che unisce glamour, cinema d’autore e stile. La pellicola “Die, My Love” è stata presentata con grande attesa, e il red carpet di Roma è stato il palcoscenico perfetto per segnare questo ritorno in grande stile.

1 di 15

Look, atmosfera e messaggi

L’atmosfera dell’evento era elettrizzante: fan in fila ore prima, flash incessanti, e l’attrice che ha sorriso con disinvoltura affrontando l’attenzione mediatica.

Il contrasto nel suo outfit — maglione sportivo e gonna couture — è stato interpretato come una dichiarazione di stile, che riflette la dualità dell’attrice tra star globale e interprete impegnata.

Il film che presenta, “Die, My Love”, diretto da Lynne Ramsay e tratto da un romanzo di Ariana Harwicz, affronta temi complessi come la maternità e la perdita: una scelta di carriera che combina impegno e figura pubblica.

La presenza di Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma non è stata solo un momento di promozione, ma una vera e propria celebrazione del suo stile e della sua evoluzione professionale. Tra glamour internazionale e cinema d’autore, l’attrice ha saputo trasformare un red carpet in una dichiarazione di intenti.