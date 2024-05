Demi Moore sulla nudità con Margaret Qualley in The Substance: “Un’esperienza molto vulnerabile”

The Substance, il nuovo film con Demi Moore, la vede protagonista di una scena in cui si mostra in diverse scene di nudo completo. Alla conferenza stampa del film al Festival di Cannes, Moore ha discusso dell'”esperienza vulnerabile“.

“Entrando nel dettaglio, è stato chiaro: il livello di vulnerabilità e crudezza che era davvero necessario per raccontare la storia”, ha detto Moore. “Ed è stata un’esperienza molto vulnerabile e ha richiesto molta sensibilità e molte conversazioni su ciò che stavamo cercando di realizzare.”

Moore ha anche attribuito alla sua co-protagonista, Margaret Qualley – che non era presente alla conferenza stampa perché era impegnata su un set – di averla fatta sentire a suo agio sul set. “Ho avuto accanto un’ottima partner con cui mi sentivo molto al sicuro. Ovviamente eravamo abbastanza vicine – nude – e in quelle circostanze abbiamo anche avuto molti momenti di leggerezza in merito a quanto fossero assurde quelle certe situazioni quando eravamo sdraiate sul pavimento di piastrelle”, ha detto. “Ma alla fine. si tratta semplicemente di indirizzare davvero la comunicazione e la fiducia reciproca.”

Man mano che il film va avanti, il personaggio di Demi Moore diventa orribilmente sfigurata a causa degli abusi che la sua altra metà Qualley le sta infliggendo. Nell’ultimo atto del film, assomiglia molto ad Anjelica Huston del film del 1990 Le streghe.

“È stato molto strano”, ha detto Moore vedendosi con le protesi sia sul set che alla prima proiezione di lunedì. Una cosa che mi ha aiutato è stata “il mio cane non mi ha riconosciuto. Era la mia pietra di paragone della realtà”, ha detto. Il cagnolino in questione è Pilaf, un cane da borsetta che ha rubato i cuori di tutto il mondo nelle ultime settimane, seduto in prima fila con Moore alla sfilata della collezione crociera Gucci e in posa per le foto sulla Croisette negli ultimi giorni.

Anche Dennis Quaid recita nel film come uno “stronzo”, così come ha descritto il suo personaggio durante la conferenza stampa. Il defunto Ray Liotta avrebbe dovuto ricoprire il ruolo prima della sua scomparsa nel maggio 2022, e Quaid gli ha dedicato la sua interpretazione. “Nel mio cuore, ho dedicato questo ruolo a Ray Liotta, che doveva interpretarlo”, ha detto Quaid. “È stato questa settimana, due anni fa, che è morto, quindi mi piacerebbe ricordarlo. Era un attore davvero incredibile”.