Festival Di Cannes 2024, le foto dal red carpet di The Substance

Le foto dal red carpet di The Substance alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. La regista Coralie Fargeat accompagnata sul red carpet dai suoi interpreti, dai suoi interpreti Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Ecco tutte le foto:

1 di 34

“Indossate una protezione perché, alla fine, molto sangue attraversa lo schermo“. Thierry Frémaux ha avvertito che la prima opera in concorso di Coralie Fargeat potrebbe scuotere il Grand Théâtre Lumière. Gore e body horror sono in programma per The Substance.

“Tu, ma migliore in tutti i sensi”. Questa è la promessa di The Substance, un prodotto rivoluzionario basato sulla divisione cellulare, che crea un alter ego più giovane, più bello e più perfetto. Elizabeth Sparkle (Demi Moore) scopre questo nuovo prodotto nel trailer del film, il resto della trama rimane enigmatico, ma il tono è già stabilito: dovrete tenervi stretti alla poltrona.

Tutto lascia pensare che questa versione aumentata di Demi Moore sarà interpretata da Margaret Qualley, anche lei nel cast di Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. Completa il cast Dennis Quaid, che torna alla competizione dopo The Long Riders (1980) di Walter Hill e Come See the Paradise (1990) di Alan Parker.

Mentre The Substance segna una svolta americana nella filmografia di Coralie Fargeat, la regista francese sembra tornare a un tema esplorato nel suo cortometraggio Reality+ (2013). Come nel caso di The Substance, il titolo si basava sul nome di una tecnologia futuristica, un chip da impiantare nel cervello che permette alle persone di percepirsi ed essere viste come modelli.

Cinque anni dopo, nel 2018, Coralie Fargeat ha attirato l’attenzione con Revenge, il suo primo lungometraggio cruento. Il film segue le orme di un’oca abbandonata nel deserto dopo essere stata violentata, che ritorna assetata di vendetta con una pistola a tracolla. Un film esultante e bluffante, già cruento e molto femminista, che le è già valso il lusinghiero paragone con Julia Ducournau, vincitrice della Palma d’Oro per Titane nel 2021.