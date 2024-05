Festival di Cannes 2024, Kevin Costner e il cast presentano Horizon: An American Saga

Con un cast all star, Kevin Costner fa il suo ritorno sul grande schermo con Horizon: An American Saga, un’ambiziosa epopea storica, strutturata in capitoli, su come è stato conquistato il West. L’attore interpreta il ruolo principale ed è anche regista, produttore e co-sceneggiatore. Questa mattina il regista Kevin Costner è stato accompagnato alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals dai suoi interpreti Sienna Miller, Luk Wilson. Ecco tutte le foto:

Il western sembra essere diventato definitivamente il genere preferito di Kevin Costner. Nel corso della sua carriera, l’attore-regista vi si è regolarmente agganciato, sia davanti che dietro la macchina da presa, utilizzando il genere come mezzo per trasmettere la sua visione dell’America, nutrita da un impegno politico e ambientale profondamente radicato.

Non sorprende che il regista di Balla coi lupi (1990) sia tornato con un nuovo western, costruito in forma di serie. In Horizon: An American Saga, ritrae i periodi che hanno preceduto e seguito la Guerra Civile e la conquista dell’Ovest americano.

Kevin Costner ha girato questa saga epica, piena di insidie e intrighi, attraverso gli occhi di diversi personaggi della storia, dai pionieri agli indiani impegnati in una lotta per la sopravvivenza. Con il mozzafiato West americano come sfondo, chiede al pubblico di meditare sulla barbarie dell’uomo.

Il progetto, della durata di dieci ore e giunto a compimento dopo 35 anni, si basa su un mosaico di personaggi, interpretati – accanto a Kevin Costner – da un pantheon di attori, tra cui Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson e Will Patton.