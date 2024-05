Si è tenuto ieri sere la premiere di Marcello Mio alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. Il regista Christophe Honoré era accompagnato sul red carpet dai suoi interpreti. Ecco tutte le foto.

In Marcello Mio, il suo settimo film con Chiara Mastroianni dopo Les Chansons d’amour (2007), Christophe Honoré riunisce il suo stretto entourage per rendere omaggio all’attrice, con una commedia fantasy in cui lei indossa l’abito del padre.