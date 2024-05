The Witcher – stagione 4: ecco Liam Hemsworth nella prima immagine e primo video ufficiale

Dopo le prime foto rubate dal set sono finalmente arrivati la prima immagine e il primo video di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher. L’immagine mostra Liam Hemsworth con un aspetto particolarmente soave e il debutto degli iconici capelli bianchi. Il video mostra alcuni combattimenti dietro le quinte, dando ai fan un’idea di quanto impegno venga profuso anche nelle più piccole scene d’azione durante le riprese di The Witcher nel Regno Unito. Questo avviene dopo che 6 giorni fa è stata pubblicata su X (ex Twitter) un’immagine di Liam Hemsworth sul set.

La showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha parlato con EW di quanto Liam Hemsworth abbia apportato sia alla produzione che al ruolo, dicendo: “Il suo look è stato in fase di sviluppo per oltre un anno, quindi è emozionante poter finalmente condividere uno sneak peek ufficiale di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia”. Il cast e la troupe sono rimasti colpiti dalla passione, dall’energia e dall’incarnazione che Liam ha portato al personaggio fin dal primo giorno – barba incolta, cicatrice iconica e tutto il resto! Ci stiamo divertendo molto a girare la quarta stagione e siamo entusiasti di accogliere i fan in questo viaggio con noi“.

La quarta stagione di ‘The Witcher’ prevede enormi cambiamenti nello show

L’annuncio che Henry Cavill avrebbe lasciato il ruolo di Geralt di Rivia è stata una grande sorpresa, soprattutto se si considerano gli elogi ricevuti per la sua interpretazione. La scelta di Hemsworth come sostituto ha colto molti di sorpresa, ma da allora i fan sono rimasti colpiti dai suoi commenti sul ruolo, suggerendo che, dopo tutto, potrebbe essere una buona scelta di casting.

Non è solo l’aggiunta di Hemsworth a scuotere l’universo di The Witcher: altri nomi di spicco sono pronti a vestire i panni di alcuni dei personaggi più amati di The Witcher. Tra questi, Laurence Fishburne (Matrix) che interpreterà il barbiere-chirurgo Regis, Sharlto Copley (Monkey Man) nel ruolo del cacciatore di taglie Leo Bonhart, James Purefoy (Solomon Kane) in quello dell’intelligente spia e consigliere di corte Skellen e Danny Woodburn (Watchmen) in quello di Zoltan. La produzione della quarta stagione di The Witcher è iniziata da poco, ad aprile, e si è saputo che la serie si concluderà dopo la quinta stagione.

Nonostante non ci sia ancora una data di uscita, si prevede che la quarta stagione di The Witcher arriverà sui nostri schermi nell’estate del 2025. Attualmente è possibile vedere in streaming tutte e tre le stagioni di The Witcher finora su Netflix.