Venezia 82: le foto dal red carpet di Elisa con Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi

Presentato in concorso a Venezia 82 Elisa di Leonardo Di Costanzo. Sul red carpet il regista e la protagonista Barbara Ronchi hanno sfilato tra applausi e scatti.

Di Redazione

-

Elisa
Il cast di Elisa sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato in concorso Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo con protagonista Barbara Ronchi.

La premiere è stata accompagnata da un red carpet elegante e partecipato, che ha visto sfilare il regista e la sua interprete principale, accolti dal calore del pubblico e dagli scatti dei fotografi. Le immagini raccontano l’atmosfera della serata, tra eleganza e applausi, confermando l’attenzione che il titolo ha saputo generare al Lido.

Elisa si inserisce nella tradizione del cinema d’autore italiano, affrontando con sensibilità temi intimi e universali attraverso una regia attenta e un’interpretazione intensa di Barbara Ronchi. La presenza della troupe al completo ha reso il red carpet un momento di festa e di condivisione con gli spettatori della Mostra.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere i momenti più belli della presentazione di Elisa a Venezia 82.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
