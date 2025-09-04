Venezia 82: le foto dal red carpet di Elisa con Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato in concorso Elisa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo con protagonista Barbara Ronchi.

La premiere è stata accompagnata da un red carpet elegante e partecipato, che ha visto sfilare il regista e la sua interprete principale, accolti dal calore del pubblico e dagli scatti dei fotografi. Le immagini raccontano l’atmosfera della serata, tra eleganza e applausi, confermando l’attenzione che il titolo ha saputo generare al Lido.

Elisa si inserisce nella tradizione del cinema d’autore italiano, affrontando con sensibilità temi intimi e universali attraverso una regia attenta e un’interpretazione intensa di Barbara Ronchi. La presenza della troupe al completo ha reso il red carpet un momento di festa e di condivisione con gli spettatori della Mostra.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere i momenti più belli della presentazione di Elisa a Venezia 82.