Street Fighter: svelata la nuova data di uscita del film!

Di Gianmaria Cataldo

Il film live-action Street Fighter ha fissato una data di uscita. Diretto da Kitao Sakurai, con una sceneggiatura scritta da Dalan Musson, l’adattamento dell’iconica serie di videogiochi segue le vicende dei combattenti di strada Ryu e Ken Masters, che vengono reclutati da Chun-Li per il World Warrior Tournament, un torneo che nasconde una cospirazione mortale che li metterà l’uno contro l’altro e contro i loro passati tormentati.

Il film vanta un cast corale di tutto rispetto che include Noah Centineo nel ruolo di Ken Masters, Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, Roman Reigns nel ruolo di Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, Eric André nel ruolo di Don Sauvage, 50 Cent nel ruolo di Balrog, Jason Momoa nel ruolo di Blanka, Orville Peck nel ruolo di Vega e Kyle Mooney nel ruolo di Marvin.

Ora, la Paramount ha annunciato che il film live-action Street Fighter uscirà nelle sale il 16 ottobre 2026. Questo segna il primo film a debuttare nell’ambito della nuova partnership di distribuzione mondiale della Legendary con la Paramount Pictures. Il comunicato stampa conferma anche che il film è attualmente in produzione.

Cosa significa questo per il film Street Fighter

Nell’aprile 2023, Sony e Legendary hanno iniziato a sviluppare un nuovo film Street Fighter con Danny e Michael Philippou, reduci dal loro debutto di successo, il film horror A24 Talk to Me, che hanno firmato per la regia. Tuttavia, il duo ha poi abbandonato il progetto per concentrarsi su un altro film horror A24, Bring Her Back (2025).

Nonostante l’uscita dei registi, Sony ha inspiegabilmente fissato la data di uscita del nuovo film Street Fighter al 20 marzo 2026, dando vita a una battaglia al botteghino con Project Hail Mary. Anche se nel febbraio 2025 il film ha trovato un nuovo regista in Kitao Sakurai, è stato saggiamente rimosso dal calendario delle uscite di Sony nel marzo 2025.

Ora, sembra che il film Street Fighter abbia finalmente stabilito la data di uscita definitiva. Dopo una significativa revisione creativa, il film è attualmente in produzione e dovrebbe esserci tempo sufficiente per terminare le riprese, seguite dalla post-produzione, prima dell’uscita nelle sale il 16 ottobre 2026.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
